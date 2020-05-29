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Yerel

Munzur Dağlarındaki yılkı atları görüntülendi

Erzincan-Tunceli arasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları’ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:46:29 -
Munzur Dağlarındaki yılkı atları görüntülendi

Erzincan-Tunceli arasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları’ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.


Munzur Dağlarındaki yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yaylada otlayan ve kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen yılkı atları, fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.


Toplu gezen yılkı atları, güzel görüntüler oluşturdu.

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