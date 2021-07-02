Munise Gülen kimdir? Munise Gülen Fetullah Gülen’in neyi olur?
Munise gülen kimdir? FETÖ üyesi Selahaddin Gülen yurt dışında MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Emniyet güçleri vatan haini FETÖ’cülerin girdiği inlerinden tek tek çıkartıyor. İzmir’de düzenlenen operasyonda Munise Gülen fare gibi saklandığı FETÖ evinde kıskıvrak yakalandı. Peki kim bu Munise Gülen? Munise Gülen Fetullah Gülen’in neyi olur? Munise gülen, Fetullah Gülen'in akrabası mı?
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeleri ve yöneticileri pozisyonundaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan, örgüt içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Munise Gülen'in (28), Karabağlar ilçesindeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Şüpheli, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında yakalanarak getirildiği Ankara'da "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen, Erzurum'da 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında da tutuklanmıştı.