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Gündem Mü'minler bu görüntüye hasret kalmıştı! Omuz omuza cemaat dönemi yeniden başladı
Gündem

Mü'minler bu görüntüye hasret kalmıştı! Omuz omuza cemaat dönemi yeniden başladı

Koronavirüsle mücadele sürecinde kurallara en çok uyulan camilerde sosyal mesafe kuralı, maske zorunluluğuna bağlı kalmak üzere kaldırıldı. Camilerimizde, uzun zamandır hasret duyulan cemaat düzeni yeniden oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 23:59:00 - 2021-11-14 00:10:47
Mü'minler bu görüntüye hasret kalmıştı! Omuz omuza cemaat dönemi yeniden başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Mart 2020'de uygulanmaya başlayan camilerde sosyal mesafı kuralı kaldırılınca, uzun süredir hasret kaldığımız omuza omuza cemaat görüntüleri yeniden oluştu.

Pandemi sürecinde salgın kaynaklı hiçbir problemin yaşanmadığı cami ve mescidlerde bundan böyle bütün farz vakit namazları için "sosyal mesafe" kuralı uygulayanmayacak. Sosyal mesafe kuralının kaldırılması ile birlikte camilere gelen Mü'minler, temizlik ve maske kurallarına uyup yan yana saf tutmaya başladı.

'Yüce Rabb'imiz bugünleri gösterdi'

Anadolu Ajansı'na konuşan Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, "Allah'a şükürler olsun normal saf düzenine geçtik. Maske ve hijyen kurallarına dikkat edilecek şekilde namazlarımız eda edilecek. Eskiden olduğu gibi saf düzenine geçiyoruz. Yüce Rabb'imiz bugünleri bize gösterdi. İnşallah bir daha bu durumlarla karşılaşmayız." dedi.

Başkan Erbaş yazı göndermişti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imzasıyla cami ve mescitlerdeki saf düzenine ilişkin bir yazı gönderilmişti. Yazıda, toplumun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmasının göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilmişti.

Ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılandığı vurgulanan açıklamada, "Temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazları normal saf düzenine göre eda edilebilecek." ifadeleri yer almıştı.

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