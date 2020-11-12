Mumbar hayvanın neresidir? Mumbar nedir?
Mumbar nedir, mumbar dolması hayvanın neresinden yapılır? Geleneksel sakatat tariflerinden biri olan Mumbar Dolması sevilen yemeklerden biridir. Mumbar dolmasını ilk kez duyan kişiler mumbar nedir, mumbar hayvanın hangi kısmıdır gibi soruları merak edebilir. İşte mumbar hakkında ayrıntılar...
Sakatat sevenlerin sıklıkla tükettiği mumbar lezzeti ve farklı görüntüsü ile ilgi çeken Mumbar Dolması'nın ne olduğu, mumbarın hayvanın neresi olduğu merak edilebilir.
Mumbar nedir, hayvanın neresidir?
Mumbar kelimesi Farsça'da 'bün' dışkı sözcüğünden 'bünbar' ve 'mübar' kalın bağırsak sözcüklerinden türemiştir. TDK'ya göre ise sığır, koyun, keçi vb. hayvanların kalın bağırsaklarıdır.