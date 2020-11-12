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Kadın - Aile Mumbar hayvanın neresidir? Mumbar nedir?
Kadın - Aile

Mumbar hayvanın neresidir? Mumbar nedir?

Mumbar nedir, mumbar dolması hayvanın neresinden yapılır? Geleneksel sakatat tariflerinden biri olan Mumbar Dolması sevilen yemeklerden biridir. Mumbar dolmasını ilk kez duyan kişiler mumbar nedir, mumbar hayvanın hangi kısmıdır gibi soruları merak edebilir. İşte mumbar hakkında ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-11-12 23:30:00 -
Mumbar hayvanın neresidir? Mumbar nedir?

Sakatat sevenlerin sıklıkla tükettiği mumbar lezzeti ve farklı görüntüsü ile ilgi çeken Mumbar Dolması'nın ne olduğu, mumbarın hayvanın neresi olduğu merak edilebilir. 

Mumbar nedir, hayvanın neresidir?

Mumbar kelimesi Farsça'da 'bün' dışkı sözcüğünden 'bünbar' ve 'mübar' kalın bağırsak sözcüklerinden türemiştir. TDK'ya göre ise sığır, koyun, keçi vb. hayvanların kalın bağırsaklarıdır.

Mumbar dolması nasıl yapılır? Mumbar dolması tarifi, yapılışı
Mumbar dolması nasıl yapılır? Mumbar dolması tarifi, yapılışı

Kadın - Aile

Mumbar dolması nasıl yapılır? Mumbar dolması tarifi, yapılışı

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