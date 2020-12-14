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Yerel Mum ışığında kumara 100 bin lira ceza
Yerel

Mum ışığında kumara 100 bin lira ceza

Adana'da alınan tüm tedbirlere ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kapattıkları kahvehanede mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye 100 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:47:00 -
Mum ışığında kumara 100 bin lira ceza

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede çok sayıda kişinin kumar oynadığı ihbarı üzerine kahvehaneye baskın düzenledi. Ekipler, 32 kişinin aydınlatmaları kapatarak mum ışığında kumar oynadığını tespit etti. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 32 kişiye 100 bin 800 lira ceza kesilirken, iş yeri mühürlendi.

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