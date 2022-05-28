Mum çiçeği ne zaman çiçek açar? Mum çiçeği nedir? Mum çiçeği bakımı nasıl yapılır? Çeşitleri...

Mum çiçeği nedir?

Mum çiçeği, Apocynaceae familyasından Hoya cinsinden ılıman bölgelerde saksı çiçeği olarak yetiştirilen bir bitki türlerinin ortak adı. Uzun ama kendini taşıyamayan gövde yapar. Yaprakları 6–7 cm uzun ve 3–4 cm genişlikte kalın ve sert, yeşilden kahverengiye dönen renkte olup, üzeri parlaktır-mumlu gibidir.

Eski dönemlerde çok fazla tercih edilen mum çiçeği, sarmaşık ailesinden olduğu için çubuklarla desteklenmesi gerekiyor. Yaprakları dayanıklı ve dokunulduğunda mum hissi verir. Zarif çiçekleri ve mükemmel kokusuyla, evin içini ferah tutar. Dekorasyon oluşturmada da renklerinden dolayı tercih edilebilir. Tropik bir tür olan ama evinizde, saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz mum çiçeğinin diğer adı "hoya"dır. Bu bitki parfümlü, nefis kokusu, güzel görünüşlü çiçekleri ve parlak yeşil yapraklarıyla çiçekseverlerin tercih ettiği salon bitkileri arasındadır.

Askılı bir saksıya ekilmesi halinde, çubukların yanında ekilmesine gerek kalmıyor. Tomurcuk aşamasındayken yer değişikliği yapılmadığında ve bakımı iyi derecede yapıldığında, ilkbahar başından yaz sonuna kadar yapraklarını çiçeklerini görmeniz mümkün.

Mum Çiçeği Faydası: Mum çiçeği kuvvetli ve bol yaprakları sayesinde ortamdaki havayı çok iyi şekilde temizler. Ferah bir yaşam ortamı sunar. En çok bilinen faydası, havayı çok iyi derecede temizlemesidir. Sırf bu nedenle mum çiçeği yetiştiren insanlar bile vardır.

Mum çiçeği ne zaman çiçek açar?

Geçmiş yıllarda sıkça yetiştirilen mum çiçeği bitkisini yetiştirirken belli zamanlarda çiçek açtığını unutmamanız gerekiyor.

Sarmaşık cinsinden bir bitki olan mum çiçeğinin görüntüsü oldukça güzeldir. Mum çiçeği dayanıklı bir gövdeye sahip olduğu için eski yıllarda sıkça yetiştirilirdi. Ayrıca mum çiçeğinin sarmaşık dalları ve renkli çiçekleri dekoratif anlamda da sıkça kullanılmaktadır. Mum çiçeği bitkisini yetiştirmek içim en uygun zaman ise ilkbahar ve yaz aylarıdır.

Mum çiçeği bitkisi güneşi oldukça sever. Çiçek açabilmesi için günde yaklaşık 6 saat güneş görmesi gerekir. Bitkiyi direk olarak güneş alan bir yerde yetiştirmeniz gerekiyor. Mum çiçeği bitkisinin yetişebilmesi çiçek açabilmesi için geniş bir saksı içerisinde yetiştirilmesi gerekir. Saksı geniş ve askılı saksılardan tercih edilmelidir. Askılı saksılar mum çiçeği bitkisi büyüyüp çiçek açtığında dalların aşağı doğru sarkmasını sağlayacak ve güzel bir görüntü ortaya çıkacaktır.

Mum Çiçeği Ne Zaman Çiçek Açar?

Mum çiçeği bitkisini yetiştirirken dikkatli olduğunuz takdirde bitki bir metre boyuna ulaştığında çiçek açacaktır. Bitkinin bir metre boyuna ulaşması ve sağlıklı kalabilmesi için ise mum çiçeği bitkisi yetiştirmenin püf noktalarını bilmeniz gerekiyor. Çiçek açma zamanı genellikle yaz aylarında açar. Bir defa yaz aylarında açan çiçek her sene aynı zamanda çiçek açmaya devam edecektir. Çiçeğin her sene açması için düzenli bakım yapmalı, belli aylarda ilaçlarını ve vitamin takviyelerini de yapmak gerekir.

Mum Çiçeği Bakımı

Salon çiçeği olarak tercih edilen bu bitkinin bakımında bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Bakımında ideal toprak seçimi yapılmalıdır. Bitki güneş alan ortamlarda daha kolay büyüdüğünden, evde yetiştirildiği zaman güneşte tutulmalıdır. Mum çiçeğinin bakımında bunlar unutulmamalıdır. Aşağıda mum çiçeği yetiştirmede dikkat edilmesi gereken noktalara değineceğiz.

Mum Çiçeği Yetiştirmek

- Mum çiçeği ışığı ve ısıyı en çok seven bitkilerin başında yer alır. Bu yüzden balkonda veya cam kenarlarında olması daha uygun olur.

- Bitkinin çiçek açama döneminde sulama şekli toprağın tam kuruması beklenmeden yapılmalıdır. Ancak çiçek açma dönemi haricindeki zamanda bitki sulanırken, toprağının kuruması beklenmelidir.

- Mum bitkisi çok fazla uzamadığı halde budamaya uygun değildir. Bu nedenle budanması uygun olmayacaktır.

- İlkbaharın Nisan, sonbaharın Ekim aylarında saksı değişimleri yapılabilir.

Mum Çiçeği Faydası

Mum çiçeği kuvvetli ve bol yaprakları sayesinde ortamdaki havayı çok iyi şekilde temizler. Ferah bir yaşam ortamı sunar. En çok bilinen faydası, havayı çok iyi derecede temizlemesidir. Sırf bu nedenle mum çiçeği yetiştiren insanlar bile vardır. Ayrıca ev ortamının daha güzel görünmesi açısından önemli bir salon bitkisidir. Yaprakları göz alıcı bir yapıdadır. Keyif verir.

Mum Çiçeği Ekme

Mum çiçeğinin olgun bir yaprağı koparılıp toprağa ekilmesi, çiçeğin yetişmesine yeterlidir. Kendisi için uygun bir toprak bulduğunuz zaman oraya ekebilirsiniz. Uygun toprakların hangisi olduğunu, bitki satıcılığı yapan veya marketlerden bulabilirsiniz. Eğer fazla kalabalık yapmayacaksa budama yapılmaması onun için daha iyi olur. Budanması halinde zarar görebilir.

Mum çiçeği çeşitleri

Mum çiçeği türleri; Carnosa Variegata, Compacta, Obovata, Carnosa olarak sıralanabilir. Bu çeşitlerin ortak özellikleri, genellikle yaprakların uzun, oval olması ve etli parlak yapıda yeşil olmasıdır. Bitkinin küçük yapıda pembe çeşitleri bulunur. Beyaz olanları da sık tercih edilenler arasında yer alır.

Mum çiçeği neden açmaz?

Büyük saksılarda mum çiçeği daha fazla toprağın içinde kalmış olur. Bu durum bitkinin çiçek açmamasına sebep olabilir. Mum çiçeğinin saksını sık sık değiştirmenize gerek yoktur. Ancak çiçeğin gösterdiği gelişime bağlı olarak 2 yıl arayla bir numaraya büyük saksıya geçilebilir.