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Multinet Up'ın Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erol oldu

Gökhan Erol, Multinet Up ve iştiraklerinin pazarlama faaliyetlerini yönetecek

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:11
Multinet Up'ın Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erol oldu

İSTANBUL (AA) - Multinet Up'ın Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gökhan Erol atandı.

Şirketten yapılana açıklamaya göre, Multinet Up, pazarda rekabet gücünü yükseltmek, paydaşlara sunulan değeri artırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek adına yaptığı organizasyonel çalışmalar kapsamında atama gerçekleştirdi.

Yaklaşık 20 yıldır reklam ve pazarlama dünyasında önemli roller üstlenen, sektörün başarılı isimlerinden Gökhan Erol, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla Multinet Up ve iştiraklerinin pazarlama faaliyetlerini yönetecek.

İstanbul Teknik Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği bölümünün ardından Marmara Üniversitesi'nde Fransızca Siyaset Bilimi okuyan Gökhan Erol, 1998'de Grafika:Lintas'ta reklam yazarlığına başladı.

Lowe ve McCann Ericsson'da Yaratıcı Grup Başkanı olarak çalışan Erol, 2004 yılında ise Medina Turgul DDB'de Executive Creative Director ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Unilever, Volkswagen, Ülker, Türkiye İş Bankası, Koç Grubu, Domino's, Pepsico, Total, Vakıfbank, Digiturk, Pegasus, Siemens ve Bosch gibi birçok ulusal ve uluslararası marka için kampanyalar üreten Erol, Cannes Lions, Eurobest, Golden Drum, New York Festivals, Kristal Elma, Kırmızı, Felis gibi yaratıcılık festivallerinde 300'den fazla ödül aldı.

İngilizce ve Fransızca bilen Erol, evli ve bir çocuk sahibi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:11
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