Multinet Up ile Belbim AŞ'den iş birliği

İSTANBUL (AA) - Multinet Up ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketi Belbim AŞ'nin arasındaki yeni iş birliği ile İstanbulkart'ın ulaşım dışı kullanım alanı daha da genişledi.

Multinet Up'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Belbim AŞ iş birliği kapsamında, İstanbulkart'ın kullanım alanına binlerce restoran, kafe, büfe ve yerel market eklenecek.

İstanbullular, 27 Kasım 2020 tarihinden itibaren, İstanbulkart'ları ile MultiNet yemek kartı geçen her noktada ödeme yapabilecek.

Verilen bilgiye göre, İstanbulkart Multinet Up ile gerçekleştirdiği iş birliği ile ödeme kanalına 30 bin yeni nokta ekledi.

İki şirketin ortaklığı, 18 milyon İstanbulkart kullanıcısına Multinet Up ödeme altyapısı bulunan en küçük büfeden yerel marketlere ve büyük restoran zincirlerine kadar temassız ödeme ayrıcalığı sunuyor.

Kademeli olarak yaygınlaşacak bu uygulama önümüzdeki dönemde tüm Türkiye'deki 30 bin MultiNet noktasında geçerli olacak.

İstanbulkart, ulaşım ve ulaşım dışı tüm ödemelerin tek bir kartla yapılabilmesi için yaygınlaşma çalışmalarını sürdürürken, Multinet Up iş birliği ile kullanım alanındaki önemli artışla birlikte sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de faaliyet göstermeye devam edecek.

Ekosistemine 18 milyon İstanbulkart kullanıcısını dâhil eden Multinet Up, İstanbulkart sahiplerine kafe, restoran ve marketlerde Multinet Up teknolojisinin avantajlarından faydalanma imkanı sunuyor.

Temassız ödemeyi ilk kez 2014 yılında devreye alan ve 2015 yılından itibaren mobil cüzdan uygulaması MultiPay'i hayata geçiren Multinet Up, geçen sene devreye aldığı MultiPOS uygulaması ile yine bir ilke imza atmış, restoran, kafe ve marketlerin fiziki POS cihazına gerek duymaksızın yalnızca cep telefonu ile ödeme almalarını mümkün kılarak ödeme sistemlerinde yeni bir dönem başlatmıştı.