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Multi- vitaminler kalbe etki etmiyor

Araştırmalar muti- vitaminlerin kalbe olumlu veya olumsuz bir etkisinin bulunmadığını ortaya koydu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 21:37
Multi- vitaminler kalbe etki etmiyor

Multi-vitaminlerin kalp sağlığına faydası olmadığı bildirildi.

LiveScience'ın haberine göre, Alabama Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, multi-vitaminlerin kişinin kalp krizi ya da inmeden yaşamını yitirme olasılığı üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisinin bulunmadığını gösterdi.

Araştırma çerçevesinde daha önce multi-vitamin ve mineral destekleri ile belli başlı kardiyovasküler rahatsızlıklar arasındaki bağlantıyı inceleyen 18 çalışmalarının sonuçları değerlendirildi.

Söz konusu çalışmalarda 5 ülkede (ABD, Japonya, Fransa, İsveç ve Almanya) 2 milyondan fazla kişinin ortalama 12 yıl boyunca izlendiği belirtildi.

Araştırmada, multi-vitamin ve mineral desteği alan kişilerin, kalp krizi, inme veya başka bir kalp rahatsızlığından ölme olasılığının azalmadığı ya da artmadığı gözlendi.


AA
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 21:37
  1. multi vitamin
  2. kalp sağlığı

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