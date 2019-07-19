Mültecinin sorusu Trump'ı patlattı! 'Orası neresi'

ABD Başkanı Donald Trump, Arakanlı bir mültecinin "Bize yardım edecek misiniz?" sorusunu "Orası neresi?" diyerek cevapladı.

Washington'da düzenlenecek Dini Özgürlükleri İlerletme Konferansı öncesince inançları nedeniyle zulme uğrayan mağdurlarla Oval Ofis'te bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de konu ve konuklarıyla gerçekleştirdiği sohbetle gündeme geldi.

Bize yardım edecek misiniz?

Arakanlı bir mülteci, Beyaz Saray'da Dini Özgürlükleri İlerletme Konferansı öncesi mağdurlarla bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump'tan "Bangladeş'te bir mülteci kampında yaşayan bir Arakanlıyım. Mültecilerin çoğu mümkün olduğunda çabuk eve dönmek istiyor. Bize yardım edecek misiniz?" diyerek yardım istedi.

"Orası tam olarak nerede?"

Trump'ın bu yardım çağrısına "Orası tam olarak nerede?" diye sorması üzerine yardımcısı konuya el attı, "Bangladeş Burma'nın (Myanmar'ın eski adı) hemen yanında" dedi.