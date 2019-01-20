Mültecinin değil sapkınlığın BM’si

İsmail Uğur Ankara

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden okullarda “cinsiyet eşitliği” adı altında “cinsiyeti bozma” faaliyetleri yürüten Birleşmiş Milletler (BM), bu kez de Türkiye’de yaşayan mülteciler için “cinsiyet eşitliği” programları yürütmeye başladı. BM Kadın Birimi (UN Women) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Ocak’ta Ankara’da düzenlenen “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Mülteci Destek Programları” adlı konferansta; toplumsal cinsiyet eşitliğini, mülteci destek ve insani yardım çalışmalarının merkezine yerleştirmenin hayati derecede önemli olduğu ifade edildi. Gıda ve barınma gibi mültecilerin en temel insani ihtiyaçlarını karşılamada sivil toplum kuruluşlarının bile gerisinde kalan BM, “cinsiyet eşitliği” adı altında cinsi sapkınlığı meşrulaştırmanın temellerini atıyor.

Küresel cinsiyet misyonu

Ankara’da düzenlenen konferansta konuşan BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Alia El-Yassir, “Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak ve Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin başarısı için kritik önemdedir. BM Kadın Birimi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ihtiyaçlarına dikkat çekmek küresel misyonumuzdur” ifadelerini kullandı.

Fikir BM’den para AB’den

BM tarafından “Cinsiyet Eşitliği” kavramı kullanılarak yürütülen ve “küresel misyon” olarak nitelendirilen projeler, Türkiye gibi birçok ülkede resmi kurumlar aracılığıyla yürütülüyor. BM’nin projelendirdiği faaliyetler ise Avrupa Birliği’nin sağladığı fonlarla finanse ediliyor. Yürütülen projelere AB tarafından milyonlarca Avro kaynak sağlanıyor. “Nasılsa parasını biz ödemiyoruz” denilerek benimsenen ve uygulanmasında sakınca görülmeyen “cinsiyet eşitliği” temalı birçok proje, ülkelerin çocuk ve gençlerinin insani ve toplumsal değerlerini biçimlendirmek için kullanılıyor.

Kömürcü: Kurumlarımız olayın farkında değil

Psikolojik Danışman Veysel Kömürcü, BM ve AB eliyle yürütülen ‘cinsiyet eşitliği’ projelerinin insan fıtratını ve cinsel kimliği bozma adına yürütülen sinsi ve yıkıcı faaliyetler olduğuna dikkat çekerek, “Maalesef kurumlarımız ve uzmanlarımız olayın farkında değil. Bu yürütülen faaliyetleri kadın-erkek eşitliği olarak algılıyorlar ama kendilerine bu işi misyon edinenlerin amacı kadın-erkek haklarının eşitliği değil. Cinsiyet eşitliği kavramı üzerinden homoseksüelliği üçüncü bir cinsiyet olarak bütün dünyada meşrulaştırmak istiyorlar” diye konuştu.

Yılmazçoban: Projeler toplumsal saldırıdır

Sosyolog ve Aile Danışmanı Muhsin Yılmazçoban, toplumu ayakta tutan en önemli değerin aile kurumu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kurumların para harcayarak içimize sokmaya çalıştığı kavram ve uygulamaları ‘toplumsal saldırı’ olarak algılamamız gerekiyor. AB kaynaklı ‘cinsiyet eşitliği’ ve benzeri temalı projeleri; aile yapımıza, inanç değerlerimize ve toplumsal barışımıza karşı açılmış bir savaş olarak değerlendiriyorum. Bizim çocuklarımızın beynine adeta format atıyorlar. Kavramlar üzerinden masum göstererek bize uygulattırdıkları ifsat projeleriyle neslimizi tahrip ediyorlar ve maalesef biz bunu farkında bile değiliz. AB kaynaklı bu tür projelere derhal son verilmeldir. İçeriğini kendimizin oluşturmadığı veya uzmanlar tarafından her detayının araştırılmadığı hiçbir proje uygulamaya sokulmamalıdır.”