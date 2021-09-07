Mülteciden kestiğini ‘Sam’a yatırdı!

Çınar Demir Ankara

Sığınmacılara yönelik ırkçı tutumu ile gündeme gelen, CHP Mudurnu Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman’ın öldüğü gün konserde göbek atan, ardından tüp bebek tedavisi için kendisinden yardım talebinde bulunan tesettürlü bir kadın ile anısını iğrenç bir ima ile aktarıp mide bulandıran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şimdi de yaptığı israflarla yok artık dedirtti. Kur’an-ı Kerim’e el basıp ‘tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyeceğim, israf yapmayacağım’ diyerek yemin eden ve her defasında bunu tekrarlayan Tanju Özcan’ın Mart, Temmuz ve Ağustos aylarında ihaleleri yapılan üç organizasyona toplam 1 milyon 153 bin lira harcadığı belirlendi.

Kabak tanıtımına 370 bin lira verdi

Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Mart ayında EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden “Bolu Kabağı’nın coğrafi işaret çalışmasında yapılacak olan veri toplama, analiz, araştırma, farkındalık yaratma, literatür oluşturma, sürdürülebilir kalkınma, pazarlama ve coğrafi işaret eğitimi, tanıtım çalışması” başlıklı ihale yapıldı. Tek teklifi veren Ankara merkezli EVYA Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Reklam ve Organizasyon Ticaret ve Limited Şirketi, 370 bin Lira bedel ile ihaleyi kazandı.

Park açılışına 390 bin konsere 393 bin lira

CHP’li Tanju Özcan başkanlığındaki Bolu Belediyesi tarafından Temmuz ayında yine EKAP üzerinden çocuk parkı açılışının organizasyonu için ihaleye çıkıldı. İhaleye bir kez daha tek bir firma teklif verdi. İstanbul merkezli FUYA Grup Danışmanlık Organizasyon Limited Şirketi, 390 bin Liraya ihaleyi kazandı. Şevval Sam konserinin olduğu Zafer Bayramı etkinlikleri için de Ağustos ayında ihaleye çıkıldı ve yine tek firmanın teklif verdiği ihaleyi tekrar FUYA Grup Danışmanlık Organizasyon Limited Şirketi kazandı. Bu etkinlik için ise 393 bin lira harcandı. Söz konusu rakamın içinde etkinlikte sahneye çıkan sanatçı Şevval Sam’a ödenen ücretin olmadığı iddiaları kafa karıştırdı.

İhalelere tek bir firma teklif veriyor

Bolu Belediyesi tarafından ihale ile yapılan hizmet alımında sadece üç organizasyona toplamda 1 milyon 153 bin Lira harcanması israfın boyutunu ortaya koyarken, ihalelere her defasında tek bir firmanın teklif vererek kazanması, Bolu’da şaibe iddialarını gündeme getirdi. Özcan’ın gereksiz ve sudan işlere yüz binlerce Lirayı şaibeli şekilde harcaması, Bolulu vatandaşların tepkisini çekti.

