Mülteci düşmanlarına sert tepki: Suriyeliler ülke ekonomisine yük değil

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

CHP’li belediyelerin Suriyelilere yönelik ırkçı nefreti yayılırken, Sosyal Bilimci Prof. Dr. Bilal Sambur, Suriyeliler üzerinden ortaya konulan kara propagandaya ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu.

“Türkiye, tarihinde ilk defa bu kadar büyük mülteci akınıyla karşı karşıya”

Suriye merkezli Türkiye’nin çok önemli gelişmeler yaşadığına dikkat çeken Prof. Dr. Bilal Sambur, “Suriye savaşı ile beraber 3 milyona yakın Suriyeli Türkiye’ye geldi ve yerleşti. Afganistan, Irak ve Afrika ülkelerinden gelen mültecilerle beraber bugün Türkiye’de yaklaşık 5,5 milyon yabancı yaşamaktadır. Türkiye, tarihinde ilk defa bu kadar büyük yabancının kendi topraklarından gelip yaşaması olgusuyla karşı karşıyadır.” şeklinde konuştu.

“Bakış açımızı değiştirmemiz lazım”

Sosyal Bilimci Prof. Dr. Bilal Sambur, şöyle konuştu:

“Suriyeliler başta olmak üzere bu gelen nüfus karşısında Türkiye bir şok yaşıyor. Bu mevcut durumlarla nasıl başa çıkacağını anlamaya çalışıyor. Çünkü ilk defa yaşanılan bir husustur. Tabi ırkçı, düşmanlaştırıcı, ötekileştirici söylemler bu sosyal gelişmeyi anlamamıza yardımcı olmuyor. Şimdi her şeyden önce bakış açımızı değiştirmemiz lazımdır.”

“Suriyeliler zor şartlar altında var olmaya çalışıyorlar”

Türklerin Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye gidip oralara yerleşmelerini örnek vererek durumu değerlendiren Prof. Dr. Bilal Sambur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık Suriyelileri, dışarıdan ülkemize kaçan, sırtımıza binen bir yük yerine kendileriyle beraber yaşayacağımız yaşam alanlarını, dolmuşumuzu, parkımızı, iş yerimizi paylaşacağımız ortaklar, partnerler, komşumuz olarak görmemiz gerekiyor. Çünkü Suriyeliler sadece bize yük olan ve bizim hayatımıza zorluk çıkaran insan kesimi değildir. Onlar zorluklarla karşılaşıyorlar. Aynı zamanda bu şartlar altında var olmaya çalışıyorlar.”

“Suriyeliler Türk ekonomisine önemli katkı sağlıyor”

Son dönemlerde sıkça algı operasyonlarına malzeme yapılan Suriyelilerin Türk ekonomisine önemli katkılar sağladığını söyleyen Sosyal Bilimci Prof. Dr. Bilal Sambur, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ekonomik, sosyal, kültürel ve ticari hayata katılıyorlar. Yani bu şu demek; onların toplumsal, ekonomik hayatımıza katılımı bizim için bir artı değer üretiyor. Aslında ekonomik, sosyal ve ticari yükümüzü hafifleten bir gelişme olarak değerlendirmek lazımdır. Şimdi soru şu aslında ‘Suriyeliler bir yük ve biz bu yükü ne kadar daha kaldıracağız?’ sorusundan ‘Suriyeliler bizim için bir fırsat, bir nimet. Biz bu nimeti yükümüzü hafifletmek için nasıl işbirliği yapacağız, nasıl tanışacağız, nasıl yardımlaşacağız?’ bu soru üzerinde düşünüp daha insani, daha ahlaki ve daha yapıcı bir şekilde bu kardeşlerimiz, bu insanlarımızla birlikte hayatın her alanında daha aktif bir şekilde çalışmanın, hayatı paylaşmanın ve yaşamı üretmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Bunun üzerine düşünmemiz lazım diye düşünüyorum.”