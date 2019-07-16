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Mülteci düşmanlarına sert tepki: Suriyeliler ülke ekonomisine yük değil

Suriyeliler üzerinden yürütülen karalama kampanyasını ve arka planını yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Sosyal Bilimci Prof. Dr. Bilal Sambur, “Suriyelilere karşı bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Suriye’den gelen insanlar ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.” dedi.

16 Temmuz 2019 Salı 14:47

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

CHP’li belediyelerin Suriyelilere yönelik ırkçı nefreti yayılırken, Sosyal Bilimci Prof. Dr. Bilal Sambur, Suriyeliler üzerinden ortaya konulan kara propagandaya ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu.

“Türkiye, tarihinde ilk defa bu kadar büyük mülteci akınıyla karşı karşıya”

Suriye merkezli Türkiye’nin çok önemli gelişmeler yaşadığına dikkat çeken Prof. Dr. Bilal Sambur, “Suriye savaşı ile beraber 3 milyona yakın Suriyeli Türkiye’ye geldi ve yerleşti. Afganistan, Irak ve Afrika ülkelerinden gelen mültecilerle beraber bugün Türkiye’de yaklaşık 5,5 milyon yabancı yaşamaktadır. Türkiye, tarihinde ilk defa bu kadar büyük yabancının kendi topraklarından gelip yaşaması olgusuyla karşı karşıyadır.” şeklinde konuştu.

“Bakış açımızı değiştirmemiz lazım”

Sosyal Bilimci Prof. Dr. Bilal Sambur, şöyle konuştu:

“Suriyeliler başta olmak üzere bu gelen nüfus karşısında Türkiye bir şok yaşıyor. Bu mevcut durumlarla nasıl başa çıkacağını anlamaya çalışıyor. Çünkü ilk defa yaşanılan bir husustur. Tabi ırkçı, düşmanlaştırıcı, ötekileştirici söylemler bu sosyal gelişmeyi anlamamıza yardımcı olmuyor. Şimdi her şeyden önce bakış açımızı değiştirmemiz lazımdır.”

“Suriyeliler zor şartlar altında var olmaya çalışıyorlar”

Türklerin Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye gidip oralara yerleşmelerini örnek vererek durumu değerlendiren Prof. Dr. Bilal Sambur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık Suriyelileri, dışarıdan ülkemize kaçan, sırtımıza binen bir yük yerine kendileriyle beraber yaşayacağımız yaşam alanlarını, dolmuşumuzu, parkımızı, iş yerimizi paylaşacağımız ortaklar, partnerler, komşumuz olarak görmemiz gerekiyor. Çünkü Suriyeliler sadece bize yük olan ve bizim hayatımıza zorluk çıkaran insan kesimi değildir. Onlar zorluklarla karşılaşıyorlar. Aynı zamanda bu şartlar altında var olmaya çalışıyorlar.

“Suriyeliler Türk ekonomisine önemli katkı sağlıyor”

Son dönemlerde sıkça algı operasyonlarına malzeme yapılan Suriyelilerin Türk ekonomisine önemli katkılar sağladığını söyleyen Sosyal Bilimci Prof. Dr. Bilal Sambur, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ekonomik, sosyal, kültürel ve ticari hayata katılıyorlar. Yani bu şu demek; onların toplumsal, ekonomik hayatımıza katılımı bizim için bir artı değer üretiyor. Aslında ekonomik, sosyal ve ticari yükümüzü hafifleten bir gelişme olarak değerlendirmek lazımdır. Şimdi soru şu aslında ‘Suriyeliler bir yük ve biz bu yükü ne kadar daha kaldıracağız?’ sorusundan ‘Suriyeliler bizim için bir fırsat, bir nimet. Biz bu nimeti yükümüzü hafifletmek için nasıl işbirliği yapacağız, nasıl tanışacağız, nasıl yardımlaşacağız?’ bu soru üzerinde düşünüp daha insani, daha ahlaki ve daha yapıcı bir şekilde bu kardeşlerimiz, bu insanlarımızla birlikte hayatın her alanında daha aktif bir şekilde çalışmanın, hayatı paylaşmanın ve yaşamı üretmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Bunun üzerine düşünmemiz lazım diye düşünüyorum.”

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:47
  1. Sosyal Bilimci Prof. Dr. Bilal Sambur
  2. suriyeli mülteciler

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  • mehmet bostanmehmet bostan13 dk önce
    hoca bide sokaktaki vatandaşa sorsun yükmü değilmi biran önce göderilmeliler
  • Siyasi kavunSiyasi kavun15 dk önce
    Binlerce mülteci kaçak çalışıyor ve asgari ücret bile almadan. Bu düpedüz ekonomiye yuktur. Hükümet inat etmeyi bırakıp bu meseleyi adam akıllı cozmeli. Tabii ki kovulmak gibi bir kabalik yapılamaz ama halkta bir rahatsizlik var ve halka çözüm sunmalisiniz..
  • Siyasi kavunSiyasi kavun15 dk önce
    Binlerce mülteci kaçak çalışıyor ve asgari ücret bile almadan. Bu düpedüz ekonomiye yuktur. Hükümet inat etmeyi bırakıp bu meseleyi adam akıllı cozmeli. Tabii ki kovulmak gibi bir kabalik yapılamaz ama halkta bir rahatsizlik var ve halka çözüm sunmalisiniz..
  • mehtunmehtun24 dk önce
    AKİT GAZETESi sürekli suriyelileri iyi göstermeye çalışıyorsunuz.. siz suriyeliler için ne yaptınız..
  • SAÇMALI yorumSAÇMALI yorum37 dk önce
    Kendileri başka topraklardan gelip buraya yerleşenler, Suriyeli düşmanlığını körüklüyor. Bu büyük bir oyun ve yetkili çevreler bilgilendirme yapmakta bile yetersiz... Suriye düşmanlığının sebepleri:1)Kesinlikle Türkiye düşmanlığı... Türkiye'nin dünya kamuoyunda bilinen yardımsever imajını yıkmak, iç karışıklık çıkarmak gibi düünnceleri olanlar bu düşmanlığı körüklüyor. 2) Esat severler... 3) Yarın bu insanlar yerleşik olursa, kendilerine düşman olanlara oy vermezler... Bıçak sırtı olan yüzde 50 sınırı bozulur. BU VE BENZERİ SEBEPLERLE BU DÜŞMANLIĞI KÖRÜKLEYENLERİN ALLAH'TAN DA KORKUSU YOK Kİ KULLARDAN UTANSINLAR...
  • leventkleventk41 dk önce
    ondan enflasyon düşüyor, şimdi anladım..
  • Halim SelimHalim Selim45 dk önce
    Buna da inanacak bir sürü enayi vardir. Harcanan para 40 milyar dolar. Kim inaniyorsa bu açlara alsın onlar baksin.
  • dudayıfdudayıf45 dk önce
    Eyer Devletimiz Suriyeliler de katkı payı veya başka amaçla para almak tedavi ve barınak imkanı yemek ihtiyacını sağlamaz ise yarın onların akibeti bizim başımızda olmaması garantisi varmı Ey Yüce Devletin Reisine sesleniyorum Sen denize gir desen ölümüne bizler arkanda geliriz ALLAH VE RESULÜ ŞAHİT OLSUN FAKAT sende de görmek istediğimiz haller olması lazımAdil olmak Sahipsizlere sahip çıkmak ve Kararlı olmak İman bunları gerektirir ALLAH YAR VE YARDIMCIN OLSUN

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