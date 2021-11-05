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Kadın - Aile Mülteci çocuk kuklası "Emel" yolculuğunu tamamladı
Kadın - Aile

Mülteci çocuk kuklası "Emel" yolculuğunu tamamladı

Mülteci sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan çocuk kuklası Emel, 8 bin kilometrelik yolculuğunun son durağı olan Manchester’a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 12:26:00 - 2021-11-05 12:27:27

Mülteci sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan çocuk kuklası Emel, 8 bin kilometrelik yolculuğunun son durağı olan Manchester’a ulaştı.

Suriyeli mülteci bir kız çocuğunu temsil eden kukla "Emel", İngiltere’nin Manchester kentine ulaşarak 8 bin kilometrelik yolculuğunu tamamladı. Mültecilerin sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan "Yürüyüş" adlı etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Emel’in yolculuğu Gaziantep’ten başlayarak Manchester’da son buldu.

3,5 metre boyundaki dev kukla "Küçük Emel", Türkiye, Yunanistan, İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkelerden geçerek toplamda 12 haftalık bir yolculuk tamamladı.

"Yürüyüş" adlı etkinliğin son durağı olan Manchester’da halk, Suriyeli "Küçük Emel’i" içtenlikle karşıladı. Yerel saatle 19:00’da Manchester şehir merkezinden Castlefield Bowl’daki etkinlik alanına varan Emel içiAn Manchester halkı büyük ilgi gösterdi.

Yüzlerce kişi "yürüyüş’ün" son noktası olan Castlefield Bowl’da Emel’i beklerken etkinlik alanındaki dev ekranda Türkiye başta olmak üzere Emel’in daha önceki yolculuğundan görüntüler yayınlandı.

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