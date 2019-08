Mülkiye Müfettişliğine atanan Bozyazı Kaymakamı Taşdan’a veda yemeği

Son Mülki İdari Amirleri Kararnamesi ile Mülkiye Müfettişliğine atanan Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan için Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya tarafından veda yemeği verildi.

Bir restoranda düzenlenen yemekte, ilçe protokolü Kaymakam Taşdan için bir araya geldi. Yemekte konuşan Bozyazı Belediye Başkanı Çetinkaya, Kaymakam Taşdan’ın vedası için toplandıklarını, ancak bunu bir veda olarak görmediklerini, bir hemşerilerinin Ankara’da bürokrat olarak göreve başladığı gözüyle baktıklarını söyledi. Çetinkaya, Taşdan’a bugüne kadar ilçede yaptığı hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti. Taşdan’dan, Bozyazı’yı bir evi olarak kabul etmesini ve her zaman beklediklerini dile getiren Çetinkaya, Taşdan’a yeni görevinde başarılar diledi.

“Benim olduğum her yerde Bozyazılıların bir evi vardır”

Bozyazı’da yaklaşık olarak 3 yıl önce göreve başladığını, 20 yıllık kaymakam olduğunu belirten Kaymakam Hayatı Taşdan ise “Yemeği düzenleyen başkanımıza teşekkür ediyorum. İşin özü illerimizde, ilçelerimizde çalışırken bir çok insanla tanışıyoruz, beraber ömür sürüyoruz. Dolayısıyla bizler için, benim için çalıştığım her yer bir evlat gibi, bir kardeş gibi izler bıraktı. Mesleğimizin bu noktasında müfettişliğe atandık. Kaymakam olarak son görev yaptığım yer Bozyazı olduğu için Bozyazı’nın ayrı bir özelliği olacak, ayrı bir güzelliği olacak mutlaka” dedi.

Bozyazı’da görev yaparken aynı zamanda Mersin’de, Anamur’da, Aydıncık’ta zaman zaman bulunduğunu, hem çalışanların hem sivil toplum kuruluşlarının hem de vatandaşların Bozyazı’da olduğu gibi buralarda da kendilerine her zaman kucak açtıklarını ve destek olduklarını ifade eden Taşdan, “Hem işlerimizi yaparken hem gönüldaşlık yaparken hepsine, hepinize çok teşekkür ediyorum.Gerçekten ben Bozyazı’da huzurla, güvenle, mutlulukla çalıştım. Zaman zaman sadece şu cümleyi söylemişimdir; ‘Bozyazı’da yol hariç her şey güzel.’ Yolu da devletimiz yapıyor. İnşallah yakın zamanda her iki tarafta hem Antalya yolu hem Mersin yolu tamamlanacaktır. O zaman ulaşım kolay olunca gelip gitmesi de kolay olacak inşallah. Biz buradan fiziken ayrılsak da kalbimiz her zaman burada. Dolayısıyla sizin bir kardeşiniz Ankara’da. Benim olduğum her yerde Bozyazılıların bir evi vardır.Bunu çok açık yüreklilikle söylüyorum. Burada gördüğümüz dostluğu, kardeşliği, muhabbeti biz ömrümüz boyunca taşıyacağız. İnşallah sizler de bizleri bu gözle görürsünüz. Bozyazı’da çalışırken emeği geçen bütün arkadaşlarıma, çalışanlarımıza, beraber olduğumuz dostlarımıza hakkım varsa helal ediyorum. Sizler de lütfen helal edin. Buradan ayrılsak da neticede hayat devam ediyor” diye konuştu.

Bozyazı’nın, meslek hayatında 3’ü vekaleten olmak üzere 10’uncu görev yeri olduğunu vurgulayan Taşdan, “10’uncu köyden de kovulmadık Allaha şükür. Alnımızın akıyla gittiğimizi düşünüyorum. Allah utandırmasın bundan sonra da. Bozyazı özel ve güzel bir yerdi. Çalışırken de yaşarken de bizler de sizlerin verdiği enerjiyle güzel bir dönem geçirdik. İnşallah bundan sonra da hep beraber bu güzel dönemi hatırlayacağız. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Çetinkaya, Taşdan’a plaket, eski Belediye Başkanı Mehmet Ballı çiçek, iş adamı Abdullah Gümüş de el yapımı yöresel bir kilim takdim etti.

Yemeğe, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Çağlar Hanımeli, eski Belediye Başkanı Mehmet Ballı, siyasi parti ilçe başkanları, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.