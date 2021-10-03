Mülkiye Hanım'ın büyük başarısı

Küçük yaşta geçirdiği çocuk felci sonucu yürüme engelli kalan Mülkiye Aslan, sonrasında azmiyle kazandığı üniversiteden mezun oldu.

Küçük yaşta geçirdiği çocuk felci sonucu yürüme engelli kalan Mülkiye Aslan, sonrasında azmiyle kazandığı üniversiteden mezun oldu. Üniversite eğitimi için Konya'ya yerleşen Aslan, daha sonra filografi kurslarına devam ederek, çevresindekilerin 'yapamazsın' demelerine rağmen filografi kursunda öğretmenlik yapmaya başladı. Aslan, "Eğitmenlik gibi bir hayalim yoktu ama her zaman öğretmen olmak gibi bir hayalim vardı, hiçbir zaman hayalimden vazgeçmedim" dedi.Küçük yaşlarda çocuk felci geçiren ve yürüme engelli kalan Mülkiye Aslan, 2004 yılında üniversite eğitimi için Konya'ya gelerek Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitimine başladı. 2010 yılında üniversiteden mezun olan Mülkiye Aslan, tavsiye üzerine Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesine gitti. Aslan, daha sonra engellilere eğitim veren Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kurslarına kaydını yaptırdı. Aslan, kursta tasarlanmış bir desenin ahşap üzerine çiviyle çakılması ve arasından çeşitli renklerde teller geçirilmesi ile oluşturulan filografi sanatına başladı. Kısa sürede el becerisi ve azmi sayesinde engelini aşan Mülkiye Aslan, "Hat sanatına ilgim vardı, yalnız ona ayıracak vaktim olmadığı için hayat mücadelesinden dolayı sonra burada KOMEK'te böyle bir kursun olduğunu duydum dernek aracılığıyla. Bir gideyim bakayım nasıl bir şey dedim. Normalde çiviyi duvara çaksam beceremem ama sanat olunca başka bir şey ortaya çıkıyor. KOMEK'e gittim sonra elhamdülillah bu işi yapabileceğimi gördüm.Yaparken de sergi açmaya karar verdim. Gün engelliler adına gündem oluşturmak, engellilerin engeli kaldırıldığı zaman bir şeyler yapabileceğini hem kendime hem topluma hem de devlet büyüklerine bunu gösterme ihtiyacı duydum. Yani şöyle sergi açmaya karar verdiğimde KOMEK'teki hocalarım Allah razı olsun bana çok destek oldular, yanındayız dediler" şeklinde konuştu.