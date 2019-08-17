Mülki İdare Amirleri veda yemeğinde buluştu Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Malatya’dan atanan Mülki İdare Amirleri veda yemeğindebir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Malatya’dan atanan Mülki İdare Amirleri veda yemeğindebir araya geldi.

Düzenlenen veda yemeğine Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcıları Ali Deniz Sürmen, Mustafa Şahin ve ilçe kaymakamları katıldı. Vali Aydın Baruş, düzenlenen veda yemeğinde, yaklaşık 9 aydır beraber görev yaptığı meslektaşlarına Malatya’da yaptıkları görevleri nedeniyle teşekkür edip bundan sonraki görev yerlerinde de başarılı hizmetlerde bulunmaları temennisinde bulundu.

Düzenlenen veda yemeği, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

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