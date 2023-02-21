Mülk sahiplerine çağrı: Depremzedelere kiralarda kolaylık sağlayın!
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerinin yıkılması sonucu memleketlerini terk edip başka şehirlere göç etmek zorunda kalan depremzedelere kiralarda kolaylık sağlanması gerektiğini belirten emlak danışmanları, mülk sahiplerine çağrıda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerinin yıkılması sonucu memleketlerini terk edip başka şehirlere göç etmek zorunda kalan depremzedelere kiralarda kolaylık sağlanması gerektiğini belirten emlak danışmanları, mülk sahiplerine çağrıda bulundu.
Depremler dolayısıyla ülkenin zor bir süreçten geçtiğini, herkesin imkânları ölçüsünde elinden gelen çabayı göstermesi gerektiğini belirten emlak danışmanları, bu anlamda mülk sahiplerine ise büyük bir sorumluluk düştüğünü söyledi.