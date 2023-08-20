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Ekonomi Mülk sahipleri dikkat! Zorunlu Deprem Sigortası kalkıyor yerine o geliyor
Ekonomi

Mülk sahipleri dikkat! Zorunlu Deprem Sigortası kalkıyor yerine o geliyor

Yeniakit Publisher
2023-08-20 08:28:00 -
Mülk sahipleri dikkat! Zorunlu Deprem Sigortası kalkıyor yerine o geliyor

Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) Başkanı Hacı Ali Yücel, zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilerek adının Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) olarak değiştirileceğini, uygulamanın 2024'ün başında devreye alınmasını beklediklerini söyledi.

​​​​​​​AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yücel, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yeni düzenleme yapma ihtiyacının hasıl olduğunu, Zorunlu Afet Sigortası düzenlemesine yönelik ilgili kurumların çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yücel, zorunlu deprem sigortasının sadece deprem teminatını kapsadığına işaret ederek, yeni düzenlemeyle sigortanın kapsamının genişletilerek adının Zorunlu Afet Sigortası olarak değiştirileceğini, hem deprem hem de sel gibi diğer afetleri de kapsayacağını dile getirdi.

DASK poliçelerinde eşya teminatının olmadığına, sadece konutun metrekaresine göre fiyat verildiğine dikkati çeken Yücel, kat malikleri ve kiracıların istemeleri halinde eşyalarını da ZAS kapsamında sigortalatabileceğini ifade etti.

Zeyilnameye gerek kalmayacak

Yücel, en önemli değişikliklerden birinin de deprem sigortalarının enflasyona endekslenmesi olduğunu, yapılacak değişiklikle zeyilnameye de gerek kalmayacağını söyledi.

Yeni düzenlemelerin 2024'ün başında uygulamaya girmesini beklediklerini belirten Yücel, "Vatandaşların doğal afet sigortasını doğru bedellere, teminatlara ve bilgilere göre yaptırılması önem arz ediyor." dedi.
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Yorumlar

Pişman seçmen

Sizde yiyin sizde bir koyundan bir post çıkar 10 tane değil. Ben sigorta yapıyorsam hepsini kapsam alanı içine almalı yok eşya yok bina ayrı. Bak Avrupa nasıl öyle yapalım he ama ülke dingonun ahırı isteyen istediği gibi borusunu öttürüyor. Ülkeye Putin gibi bir lider gerek kodumu o tutturacak. 20 sene oldu hala başladığımız yerdeyiz. Ama dış güçler
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