MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Bahçeli’nin bir paylaşımında yer alan mülevves ifadesinin anlamı ise araştırılmaya başlandı.

Mülevves nedir? Mülevves anlamı ne? Mülevves ne anlama gelir?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şehirler için taziye mesajı yayımlayan Bahçeli, “Allah’ın izni, milletimizin desteğiyle, dağda, şehirde, kırsalda, mezrada, sınır ötesinin her tehdit saçan noktasında başı ezilen, ayaklar altında sürünen terör örgütünün hunhar ve hain fermanını TBMM’de okumaya çalışan mülevves ve müptezel emellere müsaade edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından mülevves kelimesinin anlamı araştırılmaya başlandı. Türk Dil Kurumu’na göre mülevves; kirli, pis, karışık ve düzensiz anlamlarında kullanılıyor.