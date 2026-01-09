Müktesep ne demek, TDK’ye göre doğru anlamı nedir?

Dilimizde nadiren karşılaşılan ancak özellikle resmi metinlerde ve hukuki süreçlerde önemli bir yere sahip olan müktesep kelimesi, merak edilen terimlerin başında gelmektedir. Temel olarak bir şeye sahip olmayı veya bir şeyi elde etmeyi ifade eden müktesep kelimesi, günlük dildeki karşılığıyla "kazanılmış", "edinilmiş" veya "sahip olunan" demektir. Bu kelime, sadece hukuki alanla sınırlı kalmayıp, kişinin bir yeteneği veya bilgiyi elde etmesini anlatmak için de kullanılabilir.

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde müktesep kelimesi, doğrudan doğruya "kazanılmış, elde edilmiş" anlamlarıyla yer almaktadır. Bir kişinin çabası, zaman içinde birikimi veya yasal süreçler sonucunda elde ettiği her türlü değer, hak ya da bilgi için bu ifade kullanılır. Kelime, bir durumun tesadüfen değil, belirli bir süreç sonucunda elde edildiğini vurgular.

Müktesep Hak Nedir ve Hukukta Nasıl Kullanılır?

"Müktesep hak" ifadesi, kelimenin en yaygın ve önemli kullanım alanını oluşturur. Müktesep hak, bireyin yasalara uygun bir şekilde, geçmişte yaptığı işlemler veya yürüttüğü görevler sonucunda elde ettiği ve korunması gereken hukuki menfaat anlamına gelir. Bu, devletin veya kurumların, bireyin bu hakkını elinden alırken çok dikkatli olması gerektiği anlamına gelir; zira kazanılmış haklar, hukukun temel ilkeleri çerçevesinde güvence altına alınmıştır.

Örneğin, bir memurun çalıştığı kurumdaki belirli bir kadro unvanını veya emeklilik maaşını hak etmesi, müktesep hak kapsamına girer. Bu tür haklar, yasal düzenlemeler değişse dahi genellikle geriye dönük olarak uygulanamaz ve bireyin mevcut durumunu koruması esastır. Hukukta müktesep hak, istikrar ve güvenilirlik ilkesinin sağlanmasında kritik bir rol oynar. Bu sayede vatandaşlar, mevcut yasal çerçevede elde ettikleri kazanımların gelecekte de geçerli olacağına dair bir güvenceye sahip olur.