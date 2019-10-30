Mukteda es-Sadr'dan 'Başbakan istifa etmezse akan kan durmaz' çıkışı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa etmemesi halinde akan kanın durmayacağını söyledi.

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Abdulmehdi'ye istifa çağrısını yineledi.

Başbakan'ı uyararak açıklamasına başlayan Sadr, "Önce Suriye sonra Yemen şimdi de Irak. Dün Beşşar sonra Abdurabbu Mansur Hadi şimdi de Abdulmehdi." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"İstifa etmezsen akan kan durmaz, istifa etmemen Irak'ı Yemen ve Suriye'ye çevirir. Bundan sonra hiçbir şekilde sizinle koalisyonlarda yer almayacağım."

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr dün, meclisin, Başbakan Adil Abdulmehdi'den güvenoyunu çekmesi ve hükümetin acilen feshedilmesi çağrısı yapmıştı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.