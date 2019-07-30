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“Mükemmel” müze Ulucanlar

Ankara’nın en çok ziyaret edilen müzesi olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi, ’Mükemmellik” sertifikasına layık görüldü.

30 Temmuz 2019 Salı 09:55
“Mükemmel” müze Ulucanlar

Ankara’nın en çok ziyaret edilen müzesi olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi, ’Mükemmellik” sertifikasına layık görüldü.


Dünyanın en büyük seyahat sitesi TripAdvisor’daki gezgin değerlendirmeleri sonucunda geçtiğimiz yıllarda “Mükemmellik Sertifikası” ile ödüllendirilen Ulucanlar Cezaevi Müzesi, 2019 yılında da bu unvanı kimseye kaptırmadı. Ulucanlar Cezaevi Müzesi, 2019 yılında da TripAdvisor ’Mükemmelik Sertifikası’nın sahibi oldu. Dünya genelinde yapılan misafir değerlendirmeleri neticesinde belirlenen ve "5" üzerinden minimum "4" puan alan otel ve işletmelere verilen "Trip Advisor" Mükemmellik Sertifikası” sayesinde, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin mükemmelliği bir kez daha tescillenmiş oldu.



Gezginlerin favorisi


Her yıl verilen ödül, mükemmel bir konukseverlik sergileyen işletmeleri onurlandırmak için ve sadece TripAdvisor’da sürekli olarak olağanüstü gezgin yorumları alan kuruluşlara veriliyor. TripAdvisor, ödül sahiplerini belirlemek için gezginlerin son 12 aylık dönem içinde TripAdvisor’daki yorum ve görüşlerinin kalitesi, sayısı ve güncelliği ile birlikte işletmenin sitedeki ‘Popülerlik Göstergesi’nde kalma süresi ve sıralamasını dikkate alan özel bir algoritma kullanıyor.



Misafir değerlendirmeleri önemli


Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, en çok ziyaret edilen özel müze unvanını da elinde bulunduran Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin, dünyaca ünlü, önemli bir ödül daha almasının çok memnuniyet verici olduğunu söyledi. Müzenin daha önce de farklı kurum ve kuruluşlardan ödüller aldığını hatırlatan Başkan Balcı, misafir değerlendirmeleri sonucunda bu ödüle layık görülmüş olmanın ayrı bir anlamı olduğunu belirtti. Başkan Balcı, Türkiye’nin yakın tarihine ait izleri yakından görmek isteyen herkesi, Ulucanlar Cezaevi’ni Müzesi’ne davet etti.



Kapanış saati değişti


Başkan Balcı, müzede yaz saati uygulamasına geçildiğini de sözlerine ekledi. Balcı, "Eskiden saat 17.00 olan müzenin kapanış saati, saat 18.00’e alındı. Müzemiz yaz boyunca saat 18.00’e kadar açık kalacak. Müzemize gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bu kararı aldık. Pazartesi günleri tüm müzeler gibi Ulucanlar Cezaevi Müzesi de kapalı Ancak diğer günler açık ve saat 18.00’e kadar ziyaret edilebilir” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:55
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