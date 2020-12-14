Mükellefler için önemli fırsat! Varlıklar ekonomiye kazandırılıyor

Varlık Barışı’nın ilgi göreceği tahmin ediliyor. Zira mükellefler, varlıkları için herhangi bir vergi ödemeyecek. Ayrıca vergi incelemesi ve tarhiyatıyla karşı karşıya kalmayacak. Mükellefler, bildirilen varlıklardan ötürü gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacak. Bildirime konu edilen varlıklar, serbestçe kullanılabilecek. Türkiye’de bulunan taşınırların ve taşınmazların bildirim formuyla TL değeri üzerinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilmesi gerekiyor. Bildirimler vergi dairelerine yapılacak.