Mukabele dinlemekle hatim yapmış sayılır mıyız?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler kapalı olması nedeniyle bu yıl mukabeleler camilerde okunmamakta. Diyanet mukabeleyi televizyon üzerinden yapmakta. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 'Televizyon veya CD’den mukabele dinlemekle hatim yapılmış olur mu?' sorusunun cevaplandırdı. Televizyon, radyo veya başka bir cihazdan mukabele dinlemekle hatim yapılmış olur mu? Hatim, Kur’an’ın başından sonuna kadar Arapça olarak okunarak bitirilmesidir. Televizyon veya cd’den okunan bir mukabeleyi takip etmek veya dinlemek sevaptır. Ancak bu durumda kişi okunan mukabeleyi sadece dinlemekle yetinirse hatim sevabı alır. Hatim yapmış olmak için Kur’an’ın bizzat tilavet edilmesi/okunması gerekir.