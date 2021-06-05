Müjdeyi çekemeyen Lütfü Türkkan’a Alpay Özalan’dan bomba cevap!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Karadeniz'de bulunan 135 milyar metreküp doğalgaz keşfini eleştirmesine yanıt verdi.

Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı müjde büyük yankı uyandırırken, muhalefet parti temsilcilerinin yorumları ve değerlendirmeleri tartışma konusu oldu.

"Vereceği en büyük müjde; “beceremedim, bırakıyorum”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından müjdeyle ilgili "Vereceği en büyük müjde; “beceremedim, bırakıyorum” demektir.." yorumunda bulundu.

Kahvaltı davetine göz kırpan Akşener ile yanıt

Bu paylaşıma AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Akşener'in terör suçlarından cezaevinde bulunan Demirtaş ile olan kahvaltıya davet diyaloglarına gönderme yaparak cevap verdi.

Akşener ile Demirtaş'ın kahvaltı paslaşması çok konuşulmuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın, “Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve ‘Kahvaltıya geldik’ derdim” sözlerine “Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız” diye yanıt vermişti.