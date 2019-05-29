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Müjdenin gerçekleşmesinin 566. yılı! İstanbul’un fethiyle İslâm dünyasının hayali gerçekleşti

İstanbul’un Bizans’ın elinden alınmasına yol açan büyük fetih coşkuyla kutlanırken, İstanbul’u fethederek Peygamber Efendimiz’in müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmed Han da dualarla yâd ediliyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:35
Müjdenin gerçekleşmesinin 566. yılı! İstanbul’un fethiyle İslâm dünyasının hayali gerçekleşti

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar, "29 Mayıs 1453'te bin yıldan fazla hüküm sürmüş olan Bizans İmparatorluğu son bulduğu gibi imparatorluğun başkenti Konstantinopolis artık Türkopolis olmuştur" dedi.

FSMVÜ Rektör Yardımcısı Başar, 566. yıldönümünde İstanbul'un fethinin önemini değerlendirdi.

Bizans İmparatorluğu'nun, bin yılı aşkın süre İstanbul'dan yönetildiğini hatırlatan Başar, İstanbul'un ayrıca o dönem Hristiyanlık dünyasının en önemli merkezi olduğunu belirtti. Coğrafi konumu ve doğal güzellikleri dolayısıyla İstanbul'un birçok defa kuşatıldığını anlatan Başar, "Nitekim İslamiyet öncesi Türklerden Batı Hunları, Avrupa Hunları sonra yine Batı'dan Avar Türkleri, hatta Ruslar ve Bulgarlar, şehri abluka altına almışlar ancak bugün de ayakta duran surlar şehri daima korumuş" dedi.

Müslümanların idealiydi

Başar, İstanbul'un fethinin, İslamiyetin doğuşundan sonra Müslümanlar için bir ideal olduğunu anımsatarak, Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) asırlar öncesinden İstanbul'un fethini hedef gösterdiğini söyledi. Peygamberin övgüsüne mazhar olabilmek için ilk İslami dönemden itibaren Bizans ve İstanbul'a yönelik seferlerin başladığını anlatan Başar, Emeviler döneminde 3 kez, Abbasiler döneminde de bir kez şehrin kuşatıldığını ancak surlar sebebiyle fethedilemediğini dile getirdi. Sultan Mehmet tahta çıktıktan sonra ilk hedefinin İstanbul'u fethetmek olduğunu anlatan Başar, Sultan Mehmet'in, Manisa'daki şehzadelik döneminden itibaren İstanbul'un fethini düşünmeye, planlar yapmaya başladığını belirterek şunları anlattı: "2. Mehmet çok zeki, tarihi çok iyi bilen, büyük cihangirlerin hayatlarını okuyan, İstanbul kuşatmalarındaki başarısızlık sebeplerini de incelemiş bir hükümdardı. Şehrin nasıl fetih edileceği konusunda ciddi bir hazırlık yapmayı planlamıştı kafasında. İstanbul surlarını yıkabilecek büyük toplar döktürmeye başladı. Yeniçeri ordusunun miktarını 5 binden 10 bine çıkarmıştı. Ayrıca donanma da gerekliydi fetih için. Bu sebeple donanmasını da güçlendirdi.” Kuşatmanın dönüm noktalarından birinin gemilerin karadan yürütülerek Haliç'e indirilmesi olduğunu belirten Başar, “29 Mayıs Salı günü İstanbul'un fethiyle, İslam dünyasının hayali gerçekleşti. Doğuda sevinç ve neşe, batıda üzüntüye neden oldu İstanbul'un fethi" değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:35
  1. Manisa
  2. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar
  3. Bizans İmparatorluğu
  4. Konstantinopolis
  5. Türkopolis
  6. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ)
  7. FSMVÜ Rektör Yardımcısı Başar
  8. İstanbul'un fethi
  9. Hristiyanlık dünyası
  10. Batı Hunları
  11. Avrupa Hunları
  12. Avar Türkleri
  13. Hazreti Muhammed (s.a.v.)
  14. Emeviler
  15. Abbasiler
  16. Sultan Mehmet
  17. 29 Mayıs İstanbul'un fethi

YORUM YAZ

  • buratburat45 dk önce
    İSTANBUL HALA iktidarı TAYİN EDİYOR nasıl şehir be!!

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