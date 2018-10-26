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Müjdeli haber geldi... Seri üretime geçiliyor! Düşmanı menzile girmeden vuracak

Savunma Sanayii başkanı İsmail Demir, Hassas Güdümlü Stand-Off Mühimmatı Tedarik Projesinin müjdesini verdi. Demir, " Düşman hava savunma sistemlerinin menziline girmeden kritik öneme sahip kara ve deniz hedeflerini imha etmek amacıyla geliştirilen SOM füzemizin HvKK envanterindeki sayısını arttırıyoruz' açıklamasını yaptı.

26 Ekim 2018 Cuma 19:38
Müjdeli haber geldi... Seri üretime geçiliyor! Düşmanı menzile girmeden vuracak

Savunma Sanayii başkanı İsmail Demir resmi sosyal medya hesabından, 'Hassas Güdümlü Stand-Off Mühimmatı Tedarik Projesin seri üretim sözleşmesini imzaladık. Düşman hava savunma sistemlerinin menziline girmeden kritik öneme sahip kara ve deniz hedeflerini imha etmek amacıyla geliştirilen SOM füzemizin HvKK envanterindeki sayısını arttırıyoruz' açıklamasında bulundu.

Havadan karaya mühimmat ailesi SOM’un yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan SOM-J SOM Mühimmatı teknolojisi üzerine geliştirilmiş önemli yeteneklere sahip bir füze.

SOM-J; orta menzilli, havadan karaya mühimmat ailesi SOM’un bir üyesi olup, yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlandı. Gerekli olan operasyonel esnekliği destekleyecek modüler tasarıma sahip. Halihazırda Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan SOM Mühimmatı teknolojisi üzerine geliştirilmiş SOM-J önemli yeteneklere sahip.

Sistem Özellikleri

Uzun Menzil (120+ NM)
Düşük Görünürlük
Yüksek Beka
ANS/KKS/YRNS/GRNS ile Yüksek Hassasiyet
Kızılötesi Görüntülemeli Arayıcı ve Veri Tümleşimi ile Yüksek Hassasiyetli Terminal Safha Güdüm
Fırsat Hedeflerine Angajman
Uçuş Sırasında Hedef Tanımlama
“Ağ Destekli Mühimmat” Kabiliyeti
Evrensel Silah Arayüzü (Universal Armament Interface) Uyumluluğu

Teknik Özellikler

Uzunluk ~4 metre
Ağırlık ~500 kg
Menzil 120+ NM
Harp Başlığı ~140 kg Parçacık Tesirli / Zırh Delici
Arayıcı Kızılötesi Görüntülemeli
Güdüm Sistemi ANS/KKS/YRNS/GRNS/OHA
Platform F-35 (JSF) / F-16

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 19:38
  1. Savunma sanayii
  2. İsmail Demir

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