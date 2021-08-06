Müjdeli haber geldi! O bölgede yangınlar kontrol altına alındı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'teki yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakan Ersoy Marmaris'teki yangının kontrol altına alınıp tamamen söndürüldüğünü açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:
"(Marmaris) Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz.
Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok."
Ayrıntılar geliyor...