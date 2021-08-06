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Gündem Müjdeli haber geldi! O bölgede yangınlar kontrol altına alındı
Gündem

Müjdeli haber geldi! O bölgede yangınlar kontrol altına alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'teki yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 12:41:00 -
Müjdeli haber geldi! O bölgede yangınlar kontrol altına alındı

Bakan Ersoy Marmaris'teki yangının kontrol altına alınıp tamamen söndürüldüğünü açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"(Marmaris) Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz.

Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok."

Ayrıntılar geliyor...

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