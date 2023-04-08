  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cesedi bulunmuştu! Gabonlu öğrenci soruşturmasında flaş gelişme

Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma! Tamı tamına 30 bin adet! Bütün dünya şaştı

İlham Aliyev'in ardından bir lider daha TOGG sahibi olacak!

Suudilerden petrol hamlesi: Asya'ya yakınlaşarak ABD'den uzaklaşıyor mu? Şaşırtan karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu müjdesi

Görenler çok şaşırdı! Oktay Kaynarca'dan Kurtlar Vadisi paylaşımı

İngiliz BAE Systems'ten açıklama: Heart Aerospace şirketi ile elektrikli uçaklar için yeni kararı!

Her şey değişebilir! Ünlü tahvil kralından karamsar öngörüsü: Öneri değerinde o öngörü açıklaması

Başakşehir-Kayaşehir metrosunun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye ayar

Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da müjdeyi duyuracak!
Ekonomi Müjdeli haber geldi! Milyarlık dev altın rezervi buldu
Ekonomi

Müjdeli haber geldi! Milyarlık dev altın rezervi buldu

Yeniakit Publisher
2023-04-08 16:03:00 - 2023-04-08 16:49:39
Müjdeli haber geldi! Milyarlık dev altın rezervi buldu

Koza Altın, Kayseri Kaşköy projesinde devam eden çalışmaları sonucunda 1,2 milyar dolar değerinde yeni altın rezervlerine ulaştı.

Borsa İstanbul’da işlem gören Koza Altın, altın arama çalışmaları sonucunda ulaştığı yeni altın rezervlerine ilişkin yazıyı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı.

Koza Altın tarafından 31 Mart 2023'te KAP açıklamasındaki 2022 yılı Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) raporunda, yıl içerisinde 206 bin ons altın üretilmesine rağmen mevcut rezervin 154 bin ons artış gösterdiği kamuoyuna duyuruldu.

1,2 milyar dolara ulaşan değer

Ayrıca, Kayseri Kaşköy projesinde devam eden çalışmalar neticesinde, 31 Mart 2023 UMREK raporunda 614 bin ons altın potansiyeli yeni keşif kaynak olarak ifade edildi. Devam eden çalışmalarla bu kaynağın artarak piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Gün yüzüne 2024'te çıkarılacak

Yapılan keşfin 2024 yılında üretime geçilerek bilançoya katkı vermeye başlaması bekleniyor. Söz konusu altın rezervi toprak altından çıkarıldıktan sonra Kayseri’de bulunan Himmetdede tesislerinde işlenecek.

200 sahada çalışmalar sürüyor

Bu gelişmelerin yanında, Koza Altın İşletmeleri mevcut rezervlerine yenilerine eklemek için elinde bulunan 200’e yakın ruhsatlı ve satın aldığı maden sahalarında sondaj ve araştırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark
Son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark

Gündem

Son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın öngörüsü
Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın öngörüsü

Ekonomi

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın öngörüsü

Apo’nun heykelini de dikecek misin? Fazıl Say'ın Demirtaş aşkı depreşti
Apo’nun heykelini de dikecek misin? Fazıl Say'ın Demirtaş aşkı depreşti

Gündem

Apo’nun heykelini de dikecek misin? Fazıl Say'ın Demirtaş aşkı depreşti

12
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Haribo

Haksızlık etme muhterem şahlanıyoruz.

Muhammed Yavuz

Kanadalılara verin çıkarsın götürsünler. Bizim teknolojimiz yetmiyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 12 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23