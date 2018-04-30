Müjde paketi Meclis'te!

Akşam saatlerinde Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan ve 'Müjde paketi' olarak adlandırılan paket Meclis'e sunuldu.

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkanı gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu