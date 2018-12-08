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Müjde geldi! Herkesi ilgilendiren torba teklif yasalaşacak

TBMM'de kabul edilen 71 maddelik torba teklifine ilişkin AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, açıklamalarda bulundu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:13
Müjde geldi! Herkesi ilgilendiren torba teklif yasalaşacak

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yaşlıları, hayvancılık yapanları, sigortacıları, ithalat,imalat gibi birçok kişi ve sektörü ilgilendiren 71 maddelik torba teklifin yılbaşından önce yasalaşacağını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal Öztürk, TBMM'de kabul edilen 71 maddelik torba teklifle ilgili açıklama yaptı.

Öztürk yaptığı açıklamada "Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), yaşlılık aylıkları, hayvancılığın desteklenmesi, sigortacılık sektörü, lisanlı depoculuk, ithalat, imalat sanayiine yönelik çok sayıda düzenlemeyi kapsayan 71 maddelik torba teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı yapacağına, vatandaşlarımızın gelir ve refah düzeyini arttıracağına inandığımız bu kanun teklifini komisyonumuzda detaylı şekilde müzakere ederek kabul ettik. Bütçe görüşmelerinden hemen sonra TBMM Genel Kurulunda görüşülüp, yılbaşından önce yasalaşmasını bekliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 14:13
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