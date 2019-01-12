Müjdat Gezen'den yalanlar silsilesi!

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar katıldıkları bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehditlerde bulundukları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatıldı. Adliyeye giderek ifade veren Gezen ve Akpınar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar sonrası Erdoğan düşmanlığıyla bilinen Nevşin Mengü'ye konuşan Müjdat Gezen, yalanlarını sıraladı.

'AK Parti'nin oy oranının 3 katı sevenimiz var'

Nevşin Mengü'ye röportaj veren Müjdat Gezen, konuşmasında ilginç bir iddiada bulundu. Gezen, AK Parti'nin oy oranının 3 misli insanın kendisini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Metin Akpınar'ı sevdiğini söyledi. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti 21 milyon 335 bin 579 kişinin oyunu aldı. Gezen'in iddiasına göre, Türkiye'de 64 milyon 6 bin 737 kişi Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hayranı. Gezen'in oynadığı küçük tiyatro salonlarındaki izleyicilerden bu kanıya nasıl vardığı ise henüz bilinmiyor.

'Kimseye 'ulan' demedim' yalanı

Gezen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 'Ulan' dediğini iddia ederek 'Ben değil Cumhurbaşkanı'na sokaktaki minicik çocuğada ulan demem böyle bir hakkı da kendimde görmem' açıklamasında bulundu. Ancak, Gezen'in Halk TV'de Uğur Dündar'ın programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sen kimsin ulan' dediği ve ardından söylediği ağza alınmayacak sözler henüz unutulmadı. Müjdat Gezen, bu röportajda söylediği sözlerle 'Yalancı'lığını bir kez daha ispatlamış oldu.