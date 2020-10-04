Müjdat Gezen, özel tiyatrolar için devletten para dilendi

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Tiyatrocu unvanıyla devlete saldırmayı kendine şiar edinen küfürbaz Müjdat Gezen devletten özel tiyatrolar için para dilendi. Özel tiyatroların pandemi sürecinde maddi sıkıntı yaşadığını belirten Gezen, devletin bu dönemde desteğini artırması gerektiğini söyledi.

Sahnelediği dizi-tiyatro oyunlarına kirli zihniyetini nakşeden Müjdat Gezen, sahnesinden sergilediği ahlaksızlıklarına destek için devletten para yardımı istedi. Kendisinin de sahibi olduğu özel tiyatroların koronavirüs sürecinde sıkıntıya girdiğini ifade eden Gezen, “Devletin özel tiyatrolara bu dönemde desteğini artırması gerekiyor. Sadece Anadolu Yakası'nda 14 tiyatro perdelerini tamamen kapadı." ifadelerini kullandı.

CHP'li belediye güzellemesi

Geçtiğimiz günlerde usta tiyatrocu Zihni Göktay'ın 'İBB, paralarımızı vermiyor' şeklindeki açıklamalarının ardından Müjdat Gezen ise CHP'li belediye güzellemesi yaptı. Ekrem İmamoğlu'na verdiği desteği bilinen Gezen, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kısa oyunlarla kendi sahnelerini özel tiyatrolara açmasını da takdirle karşıladığımı belirtmek isterim. Büyükşehir Belediyesi, tarihinde ilk kez böyle bir şey yapıyor. Kadıköy Belediyesi de güzel bir şey yaptı. Kültür Park'ın içerisindeki açık hava tiyatrosunda çok kaliteli oyunlar oynattı.” ifadelerini kullandı.

Ahlaksızlıkları sergilediği tiyatrosuna yardım istiyor

Müjdat Gezen'in özel tiyatrolar için istediği yardım, sahnesinden sergilediği ahlaksız oyunları yeniden akıllara getirdi. Kendisine ait sanat merkezinde Kur'an-ı Kerim ayetleri önünde içkili-dansözlü sergilediği oyunlar büyük tepki toplamıştı ancak oynanmak istenen oyun oynanmıştı bile...

Kendisi gibi kirli zihniyete sahip can dostu Yılmaz Özdil'le 2. Abdülhamid Han Hazretleri'nin torunu Nilhan Osmanoğlu için ahlaksız kelimeler sarf etmiş, ekranlardan adeta tecavüz imasında bulunmuştu.

Müjdat Gezen'in kirli işleri bununla da bitmiyor... Her fırsatta devlet büyüklerine ve dindarları hedef alan küfürlerinde ileri giden Gezen, televizyon ekranlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler yağdırmıştı.

Her fırsatta milli ve manevi değerleri, ideolojisiyle zıt düştüğü devlet büyüklerini hedef alan konuşmalarıyla Türkiye için 'kara leke' olan oyuncu(!) şimdi de devletten tiyatrosu için para dileniyor. Gel de bu işe gülme...