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Yaşam Muhteşem manzara dron ile görüntülendi
Yaşam

Muhteşem manzara dron ile görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-07-31 09:07:00 -

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin ve Aygır göllerinin güzelliği dronl ile görüntülendi.

Yeşil ve mavi renkteki göller dron ile görüntülenince, bu göllerin güzellikleri ve çevresindeki doğal manzara olağanüstü bir şekilde ortaya çıkıyor. “Göller Diyarı” olarak anılan bu bölge, muazzam doğal güzellikleri ve yeşil manzaraları ile dikkat çekiyor.

Son dönemde bu göllerin drone ile görüntülenmesi, bölgenin doğal güzelliklerini daha yakından ve etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor. Drone çekimleri, göllerin kristal berraklığındaki sularını, çevresindeki yeşil alanları ve genel manzarayı çok daha etkileyici bir şekilde sergiliyor.

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