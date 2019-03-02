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Muhterem Kılıç: Her seçim birbirinden önemlidir ve birbirini tamamlar

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, her seçim birbirinden önemli olduğunu ve birbirini tamamladığını ifade etti.

02 Mart 2019 Cumartesi 18:12
Muhterem Kılıç: Her seçim birbirinden önemlidir ve birbirini tamamlar

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, her seçim birbirinden önemli olduğunu ve birbirini tamamladığını ifade etti.


Seçim çalışmaları için gittiği Demirciören köyünde konuşan Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, her yerde bu seçimin çok önemli olduğunu vurguladıklarını belirterek, ” Ben biraz daha geriye gideyim 16 Nisan 2017 tarihinde Anayasa değişikliği için yapılan referandum da çok önemliydi. Bu referandumda evet çıkmasaydı Cumhurbaşkanlığı sistemini oylayamayacaktık. Yerel seçimlerde Referandum ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemini burada bir defa daha göreceğiz. Her seçim birbirinden önemlidir ve birbirini tamamlar. Burada sadece Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi üyesi, muhtar seçmeyeceğiz, Cumhurbaşkanımız görüyorsunuz Birleşmiş Milletlerde ’Dünya 5’ten büyüktür’ diyor. ’İsrail katildir’ diyor. Bunu yüzde 51’i arkasına aldığı, güçlü olduğu için söylüyor. Biz de burada oylarımızı sizlerin teveccühüyle, yardımıyla, duasıyla AK Partinin oylarını arttıracağız inşallah. Yani 24 Haziran’da yapılan seçimlerin üzerinde oy bir alarak Cumhurbaşkanlığı seçimini tartışmaya açtırmayacağız. İçeride ve dışarıda bazı hain güruhlar ellerini ovuşturmaya başladı. Neden? İşte bu yerel seçimlerde oy düşer de seçimin meşruiyetini, geçerliliğini tartışmaya açar mıyız? Geçmişte biz bunları yaşadık. Ben bunu vurgulamak istiyorum. Bütün Demirciören köyü hemşehrilerimizden, arkadaşlarımızdan siz büyüklerimizden dua ve desteklerinizi istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 18:12
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