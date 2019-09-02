Muhtemel Marmara depreminin Çanakkale’de yıkıcı olması beklenmiyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Komut, son günlerde sıkça tartışılan olası Marmara depreminin Çanakkale’de yıkıcı etki yapmasını beklemediklerini söyledi.

Özellikle İstanbul’u etkilemesi öngörülen ve son günlerde üzerine sıkça konuşulan olası Marmara depremi hakkında araştırmalarda bulunan Doç. Dr. Tolga Komut, Çanakkale’nin, olası depremi oluşturabilecek fay hatlarına çok uzak olduğunu ve şehirde yıkıcı bir etki oluşturmasının beklenmediğini dile getirdi.

Olası deprem hakkında araştırmalarından elde ettiği verileri ve tahminlerini paylaşan Doç. Dr. Komut, “Olası Marmara depremi, belki de Kocaeli depremine benzer bir deprem olacak. İzmit’in ya da Adapazarı’nın etkilendiği gibi ya da Düzce depreminde Düzce’nin etkilendiği gibi Çanakkale’yi etkileyecek bir durumu yok. Çünkü faydan uzaktayız. Fay hattı tehlikeli ama biz tehlikeden uzaktayız. Kocaeli, Tekirdağ ya da İstanbul gibi bu fay hattına yakın değiliz. Biga yarımadasında da faylar var. Mesela Biga’da var, Gönen’de var. Ama onlar da Marmara fayı gibi Çanakkale’ye uzak faylar. Eldeki veriler bunları söylüyor” şeklinde konuştu.

“Çanakkale için büyük bir felaket gözükmüyor”

Marmara’daki fay hattının 200-250 yılda bir büyük deprem üretme potansiyelinin olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Komut, şunları kaydetti:

“Mesela Biga’daki fay hattının GPS hızlarına bakıldığında büyük deprem oluşturma sıklığının bin veya birkaç bin yılda bir gibi olması gerekiyor. Ama Marmara’daki fay hattına bakıldığında buradakinden 10 kat daha büyük bir hız gözüküyor. Marmara’daki fayların büyük deprem üretme sıklığı yaklaşık birkaç yüz yıl gibi gözüküyor. Çok yakın bir süreçte Marmara’daki bu depremi bekliyoruz. Aslında uzun zamandan beri ve 1999’dan bu yana biz bu depremi bekliyoruz. Tabii bu deprem Çanakkale’yi de sarsacaktır ama İstanbul kadar değil. Mesela Kocaeli depreminin İzmit şehrine yaptığı etki gibi bir etkinin bu depremde Çanakkale’de oluşmayacağını elimizdeki verilerden görebiliyoruz. Çünkü Çanakkale bu fay hattına oldukça uzak. Mutlaka bir sarsıntı olacaktır. Ama Çanakkale için büyük bir felaket gözükmüyor.”