Muhtemel Erdoğan-Esed buluşmasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Görüşme yeterli olmaz! Türkiye’nin buna hazır olması gerekiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüşme çağrısıyla ilgili gündemi değerlendirdiği yazısında, “Esad’la görüşmenin yeterli olacağını sanmıyorum” dedi.

Yazısında 2020 yılında Suriye’de yabancı güçleri gösteren bir haritayı paylaşan Çekirge, “PKK/YPG terör örgütü ABD korumasında. Esad da Rusya korumasında. Yine haritada İran güçlerini görüyoruz. İran’ın Esad’la ilişkisini biliyoruz. İsrail’e karşı bir işbirliği olduğu açık. Sonra rejim güçlerinin olduğu yeşil alanda Rusya’yı görüyoruz. Suriye-İran güçleri ile İsrail güçlerinin arasında bir Rusya tamponu var. Dolayısıyla İran etkisi de açıkça görülüyor. Esad’la yapılacak muhtemel görüşmede, İran faktörünü akılda tutmak gerekiyor. Esad artık tek başına karar verecek durumda değildir. Bölgede bulunan güçler sonuçta Türkiye’ye karşı bir ‘görünmez cephe’ bile oluşturabilir” diye yazdı.

Çekirge, “Ankara’nın Şam’la bir diplomatik ilişki başlatması ve cumhurbaşkanları düzeyinde görüşme kapısının aralıyor olması önemli bir gelişmedir. Bölgenin istikrarı açısından doğru bir hamledir. Ancak yine de Esad’la görüşmenin yeterli olacağını sanmıyorum. Türkiye’nin Suriye’deki diğer güçlü aktörlerle de uzun sürecek bir görüşme maratonuna hazır olması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.



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