Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin birleştirilmesi uygulamasına erteleme

‘Muhtasar Beyanname’ ile ‘Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin birleştirilmesi uygulaması 1 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

Vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilmekte olan muhtasar beyanname ile her ay SGK’ya verilmekte olan aylık prim ve hizmet belgelerinin tek başlıkta birleştirildiği “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasına geçiş tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirlendi.

İlk defa 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren Kırşehir ilinde uygulamaya konan uygulamanın bazı iller dışında, 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle başlaması öngörülüyordu.

PWC’den yapılan bilgilendirmeye göre Kırşehir’de 1 Haziran 2017’de Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde mükellefler ve işverenler için 1 Ocak 2018 tarihinde başlayan uygulama diğer illerde 1 Ocak 2020 tarihinde başlayacak.