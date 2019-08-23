Muhtarlık ara seçimleri ne zaman? Muhtarlık seçimi yeniden mi yapılacak?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçilen bazı muhtarlarla ilgili YSK’ya şikayet yağdı. YSK, bazı muhtarlar hakkında yaptığı incelemelerinde Dosyalar incelendiğinde, bazı muhtarların, 'okur-yazar olma, 6 aydan beri aynı mahallede oturma, bir yılın üzerinde ceza almamış olma' gibi şartları taşımadığı ortaya çıktı. YSK muhtarlık ara seçimleri için yeniden seçim yapmayı planlıyor. Peki muhtarlık ara seçimleri ne zaman?

31 Mart yerel seçimleri sonrası muhtarlık seçimlerine ilişkin ilk kez Yüksek Seçim Kurulu'na yoğun bir itiraz başvurusu yapıldı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından muhtarlarla ilgili 6 bin itiraz dosyası YSK'ya ulaştı. Bunlardan 3 binin yeni seçilen muhtarın yasadaki şartları taşımadığı yönünde oldu. Hürriyet’in haberine göre, Muhtarlar hakkında, 'okuma yazma bilmediği, seçimden 6 ay önce ikametgahını muhtar olduğu yere taşıdığı, adli sicilinin temiz olmadığı, bir yılın üzerinde cezası bulunduğu' şeklinde şikayetler olduğu saptandı. Kaymakamlıklar üzerinden yapılan itirazlar, YSK tarafından incelemeye alındı.

YSK muhtarlık seçimini 7 Haziran 2020'de mi yapacak?

Dosyaların çokluğu nedeniyle karar sürecinin zaman alacağı belirtildi. YSK, bu itirazların ardından boşalan muhtarlık koltukları için 7 Haziran 2020'de ara seçim yapmayı planlıyor. Ayrılan muhtarların yerine görevi seçime kadar birinci sırada seçilen aza üstleniyor ve imza yetkisi o kişiye devrediliyor.