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Muhtarlardan kayyuma tam destek

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’na muhtarlar derneği ve 17 ilçe muhtarlarından tam destek geldi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:24
Muhtarlardan kayyuma tam destek

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’na muhtarlar derneği ve 17 ilçe muhtarlarından tam destek geldi.


Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’na belediyeye görevlendirmeden sonra destek ziyaretleri devam ediyor. Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir ve 17 ilçe muhtarları her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan görüşmede konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, milletin sesi halkın temsilcisi ve kendilerinin alandaki hem hizmet hem de gönül elçisi muhtarlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Vali Güzeloğlu, “Sizlere, sizlerin şahsında Diyarbakır Valisi olarak görev yaptığımız gerideki yaklaşık 2,5 yıl içerisinde ve geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren başladığımız Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevinde bizlere destek olan her birinizin mahallesinde sizleri vekil tayin eden ama emanetin asıl sahibi olan ve hizmet etmekten büyük bir onur ve sorumluluk duyduğum Diyarbakırlı hemşerilerime de çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği emir ve talimatlarla halkın temsilcisi olan, onların devlet ile ilişkisini temin edip sağlayan ve hizmetin her noktada vatandaşımıza en iyi şekilde götürülmesinde bir nevi vekil olan siz değerli muhtarlarımızla bir gönül bağımız var. Çünkü biz biliyoruz ki muhtarlar ile kuracağımız bir gönül bağı bizi vatandaşlarımızın gönlüne ulaştıracak. Vatandaşlarımızla kucaklaşmamızı sağlayacak. Onların beklentilerini, hizmet beklentilerini her düzeyde devlete dönük talep ve isteklerini en doğru şekilde bize aktaracak. Bu noktada görev yaptığımız gerideki bütün illerde 17 yıllık valilik görevimde benim en büyük yardımcım tıpkı Diyarbakır’da olduğu gibi tüm illerde de muhtarlarımız olmuştur. Biz muhtarlarımızın başta desteği güveni ve işbirliği ile hamd olsun milletimize ulaşmakta, hizmetleri onlara taşımakta, sıkıntıları aşmada çok büyük destek aldık” dedi.



"Diyarbakırlı vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor"


Muhtarlarla görüş alışverişine önem verdiklerini kaydeden Güzeloğlu, "Diyarbakır’da da biliyorsunuz ki gerideki görev süremiz içerisinde her bir ilçe bazında ayrı ayrı bin 47 mahalle muhtarımızla sayısız kere bir araya geldik. Birçoğunuzla bu meseleleri oturup tezekkür ettik. Amacımızı gayemizi hep bir ilan ettik. Millete hizmet etmek asla ve kat’a zaman ve başta kaynak ve hiçbir imkanı artık ziyan etmemek. Çünkü biz inanıyoruz ki sizler seçilmiş arkadaşlarımız ve millete hizmet eden hepimiz Diyarbakırlı vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Her şeyin en güzelini hak ediyor. Bizim işimiz de bu. Millete hizmet etmek. Millete efendilik değil, millete hizmetkar olabilmek ve inşallah milletimizin duasını bir Allah razı olsun düşüncesini alabilmek. Bundan daha büyük bir onur ve şeref olabilir mi" diye konuştu.


Programda bir konuşma yapan Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun muhtarlara maddi ve manevi konularda destek olduğunu söyledi. Başkan Demir, "Bundan sonra yapacağınız hizmetlerden dolayı her zaman Diyarbakır muhtarları olarak yanınızda yer alacağız. Sizinle beraber ne gerekiyorsa yapacağız. Sizlerin de en iyi hizmeti bundan sonra Diyarbakır halkına muhtarların tüm sorunlarını en kısa sürede çözeceğinize inanıyoruz” şeklinde konuştu.


Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:24
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