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Aktüel

Muhtarlara teşekkür belgesi verildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu başkanlığında ’’Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’’ yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:11:24 -
Muhtarlara teşekkür belgesi verildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu başkanlığında ’’Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’’ yapıldığı bildirildi.


Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Birim Müdürleri ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. 15 Nisan 2019 tarihinde Birlik Encümen Üyeliğine seçilen ve görev süreleri sona eren Üçhüyük Köyü Muhtarı Ahmet Gülpınar ile Yenikarağaç Köyü Muhtarı Zeki Gerçek’e, Birlik Encümen Üyesi olarak sunmuş oldukları başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür belgesi verildi.


Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Birlik Meclis Olağanüstü Genel Kurul toplantımızı gerçekleştirdik. Hizmetlerimizi istişare ettik. Görev süreleri dolan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

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