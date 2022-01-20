Muhtarlara maaş müjdesi

YENİ AKİT ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan Başkan Erdoğan, muhtarların özlük haklarıyla ilgili yapılan iyileştirmeleri şöyle anlattı:

Asgari ücret seviyesine yükseltildi

“Muhtarların özlük haklarında SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, maaşlarının artırılması, silah ruhsatı harcı muafiyeti gibi pek çok iyileştirmeler yaptık. Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liracık. Bu yılbaşı itibariyle 3 bin 392 lira seviyesine çıkarmıştık. Ayrıca bin 726 tutarındaki SGK primlerini de karşılamaya başlamıştık. Silah ruhsatı harcının da 10 bin 359 lira olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bununla birlikte muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükseltme kararı aldık. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık. Ankara’da sizler için muhtar konuk evini de inşallah 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde hizmete açıyoruz.”

Muhalefet laf, biz icraat yaparız

AK Parti döneminde yapılan dev projeleri sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Hâlâ milletimize tek vaatleri eski Türkiye olanların durumlarını nasıl tarif edebiliriz? Bunları biz yaptık. Bunların aklı neredeydi, niye yapmadılar? Biz de bazı projeleri yap-işlet-devretle yapıyoruz. Bay Kemal, ‘nedir bu’ diyor. Öğreneceksin. Basmıyor. Biz şehir hastanelerini yaptık, ‘nasıl yaptınız’ diyor. SSK’nın başında değil miydi bu? 2023’te böylesine hayati bir tercihte bulunacağız. Kim ki sabreder zafere ulaşır. Sizlerden illerinize, ilçelerinize, mahallenize geri döndüğünüzde tüm vatandaşlarımıza bunları anlatmanızı istiyorum. İnsanlarımızı hakikatle besleyelim ki yalanın, iftiranın, çirkefliğin önünü keselim.”