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Muhtarlar TL'ye destek için maaşlarını bağışladı

Rize'de 30 muhtar bir araya gelerek, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararına karşı bir aylık muhtarlık maaşlarını hazineye bağışladı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 12:41
Muhtarlar TL'ye destek için maaşlarını bağışladı

Rize'de 30 muhtar, bir aylık muhtarlık maaşlarını Türk lirasına destek amacıyla Hazineye verdi.

Rize Merkez Muhtarlar Derneği üyelerinden 30 muhtar, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararlarına tepki göstererek muhtarlık maaşlarını Rize Defterdar İl Müdürü Mehmet Doğan'a teslim etti. Dernek Başkanı İrfan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak Türk lirası ve ülke ekonomisine destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

'TÜM MUHTARLARI ARAMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ'

Ülke ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki gösterdiklerini ifade eden Kaya, "Bir duruş olarak karınca misali devletin askerleri olarak biz de elimizden geleni yapmak istedik. Rize Merkez Muhtarlar Derneği olarak Türk lirası ve ülke ekonomisine destek vermek amacıyla aylık maaşlarımız Hazineye bağışlama kararı aldık. Dernek olarak başlattığımız bu girişimde tüm muhtarlarımızı aramızda görmeye ve Türk lirası ile ülke ekonomisine destek vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Defterdar İl Müdürü Mehmet Doğan ise ülkede birlik ve beraberliğin arttığını belirterek, "Büyük bir özveri ile fedakarlık göstererek maaşlarını bağışlayan muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

'BİR AYLIK MAAŞIMIZDAN FEDAKARLIK ETTİK'

Engindere mahallesi Muhtarı Mustafa Mavi de, "Son gelişmelerden rahatsız olduk. Bizde devletimize nasıl bir katkı yaparız diye düşündük. Bir aylık maaşlarımızı devletimize bağışladık. Bir aylık maaşımızdan fedakarlık ettik." ifadelerini kullandı.

'DEVLETİMİZ YOKSA BİZ DE YOKUZ'

Müftü Mahallesi Muhtarı Abdullah Şentürk ise karınca misali devlete destek vermek istediklerini belirterek, "Belki devletimizin bütçesine büyük bir katkımız olmasa bile devletimizin yanında olmak istedik. Devletimiz yoksa zaten biz yokuz. Herkesin de duyarlı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 12:41
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