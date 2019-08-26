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Muhtarlar, mahallenin sertifikalı sağlıkçıları oldu

Kayseri Sağlık Müdürlüğü’nün il genelinde aralıksız olarak devam ettirdiği ’Temel İlk Yardım’ eğitimlerinin yeni öğrencileri Sarız ilçesinde bulunan mahalle muhtarları oldu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:18
Muhtarlar, mahallenin sertifikalı sağlıkçıları oldu

Kayseri Sağlık Müdürlüğü’nün il genelinde aralıksız olarak devam ettirdiği ’Temel İlk Yardım’ eğitimlerinin yeni öğrencileri Sarız ilçesinde bulunan mahalle muhtarları oldu.


Sarız Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen ve iki gün süren eğitimin ilk gününde muhtarlara, ilk yardımın önemi anlatılarak; ’Temel Yaşam Desteği’, ’Bilinç Bozuklukları’, ’Kanamalar’, ’Arı Sokması’, ’Göze ve Kulağa Yabancı Cisim Batması’, ’Kırık, Çıkık, Burkulma’, ’Boğulma’, ’Zehirlenmeler’, ’Yanık ve Donmalar’, ’Hava Yolu Tıkanması’ ve ’Koma Pozisyonu” gibi durumlara nasıl müdahale edilmesi gerektiği hakkında teorik bilgiler verildi. İkinci gün ise teoride verilen bilgileri uygulamalı olarak maket üzerinde deneyen muhtarlara, bilinçsiz müdahalenin ne gibi hayati sonuçlara yol açabileceği anlatıldı. İki gün süren eğitimin sonunda yapılan genel değerlendirme sınavını geçerek ’Temel İlk Yardım Sertifikası’ almaya hak kazanarak muhtarlar, mahallerinin sertifikalı sağlıkçıları oldular.


Eğitimden duydukları memnuniyeti dile getiren Karayurt Mahallesi Muhtarı Nuri Özkan “İl Sağlık Müdürlüğünden gelen ekipler bize yaralanma, boğulma, kalp krizi gibi durumlarda ilk yardımın nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgiler vererek uygulama olarak gösterdiler. Bazı doğru bildiklerimizin yanlış olduğunu, yanlış bildiklerimizin ise doğru olduğunu öğrendik. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum” dedi. Sarız Kuşku Mahallesi Muhtarı Mehmet Yaldız ise 3 dönemdir muhtarlık yaptığını ve bugüne kadar ilk yardım konusunda böyle bir eğitim almadığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.


Verilen temel ilk yardım eğitimlerinin önemi ve amacı hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan ise;“İlk yardımın hastane öncesi, ambulans gelmeden olay yerinde vakaya yapılan ilk müdahaledir ve hayat kurtarır. Biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak, il merkezimize uzak olan ilçelerden başlamak üzere, muhtarlarımıza yönelik ilk yardım eğitimleri planladık ve ilkini Sarız ilçemizde gerçekleştirdik. Muhtarlarımıza ‘Temel İlk Yardım Eğitimi’ teklifinde bulunduğumuzda bizleri gayet sıcak bir şekilde karşıladılar ve eğitimimize katıldılar. 21 muhtarımızın katıldığı eğitimde başarılı olanlar ise ‘Temel İlk Yardım Sertifikası’ almaya hak kazandılar. Diğer ilçelerimizle devem edeceğimiz eğitimlerde, İl Sağlık Müdürümüzün de ciddi katkıları olmuştur, kendilerine de buradan teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:18
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