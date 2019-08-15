Muhtarlar çalıştayı sonuç raporu açıklandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa en yakın yönetim birimi olan muhtarlarla düzenlediği Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Çalıştayı’nı tamamladı. Çalıştay sonunda hazırlanan değerlendirme raporuna göre, Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü yönleri olarak hizmet ağı, kurum tecrübesi ve yeterli kalifiye personelin olması sıralandı.

Katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında hazırlanan raporda, toplu taşıma, otopark, çöp konteynerleri, mezarlık hizmetleri ve yol asfalt hizmetleri sorun teşkil eden konuların başında yer aldı. Çözüm önerilerinin de yer aldığı raporda, otobüs sayılarının artırılması, güzergah düzenlemelerinin yapılması, halka açık otoparkların yapılması, mezarlık çevre düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi ve asfaltlamaların teknik usullerle ve belli standartlar ışığında oluşturulması gibi öneriler sunuldu. Çalıştayda katılımcılara sunulan ortak geliştirilmesi gereken alanlar formunda ise mahalle sakinlerinin refahı ve huzuru için beklentilerin sağlıklı ve ivedi bir şekilde karşılanması konusu ortak görüş olarak belirlendi. Çalıştayda katılımcılara sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanlar da soruldu. Çalıştay sonucunda hazırlanan raporda, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilgili dairenin alanındaki güçlü yönleri soruldu. Çalıştaya katılan birçok mahalle muhtarının, kamu kurumu ve STK temsilcisinin cevapladığı soruda, Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü yönleri olarak hizmet ağı, kurum tecrübesi, yeterli kalifiye personelin olması sıralandı.

Raporda ayrıca katılımcılara, Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilmesi gereken alanlar da soruldu. Katılımcıların verdiği yanıtlara göre Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilmesi gereken alanların başında, otomasyon sistemlerinin kurulması yer aldı. Büyükşehir Belediyesi ve muhtarlar arasında kurulan iletişimin teknolojik bir platforma da taşınmasını isteyen muhtarlar, Büyükşehir tarafından bir otomasyon sisteminin kurulmasını talep etti. Raporda, geliştirilmesi gereken diğer konular ise sırasıyla şu şekilde yer aldı:

“Yeni vizyonlar geliştirilmesi, alt yapı çalışmaları, üst yapı çalışmaları, muhtarlık binalarının elektrik, su giderlerinin karşılanması, taziye hizmetlerinin artırılması, mezarlıkların çevre düzenlemesi, otopark alanlarının oluşturulması, ibadethanelerin bakım, onarım ve temizliğinin yapılması, spor tesislerinin yapılması, sosyal ve spor alanlarının yapılması, Büyükşehir yol ağının netleştirilmesi, yol ve trafik levhalarının tamamlanması, yol genişliklerinin standart hale getirilmesi, tarımsal üretime destek verilmesi, üretilenler ile ilgili paketleme ve pazarlanma yöntemlerinin desteklenmesi, arazi yolları konusunda gerekli planlama çalışmalarının yapılması, yetki sorununun çözülmesi, tarımsal üretimi artırmak maksadıyla sulanabilir alanların artırılması, küçük ölçekli sulama göletlerinin yapılması, hayvancılık alanında projelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi, turizmi geliştirmek üzere ilçeler bazında çalışmalar yapılması, çevre konusunda çalışmalar yapılması, tarihi değerlerin korunması ve açığa çıkarılarak turizme kazandırma çalışmaların yapılması.”