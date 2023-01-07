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Yerel Muhtarın aracına mezarlıkta silahlı saldırı
Yerel

Muhtarın aracına mezarlıkta silahlı saldırı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde muhtarın içerisinde bulunduğu araca mezarlıkta silahlı saldırı gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 08:45:00 -
Muhtarın aracına mezarlıkta silahlı saldırı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde muhtarın içerisinde bulunduğu araca mezarlıkta silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıyı yara almadan atlatan muhtarın aracında hasar oluştu. Muhtar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Benim şahsi hiç kimse ile sorunum bugüne kadar olmamış olmazda. Ben; hak, hukuk, adaletli, kimseyi ayırt etmeden, kimsenin hakkını yemeden görev yapıyorum” ifadelerine yer verdi.

Hendek ilçesi Akpınar Mahallesi Muhtarı Ogün Gülmez’in içerisinde bulunduğu hafif ticari araca, mezarlıkta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Mahalle muhtarı Gülmez olayı yara almadan atlatırken, aracın camları kırıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Saldırıyı yara almadan atlatan muhtar sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Muhtar Ogün Gülmez yaptığı paylaşımda, “Dün akşam saatlerinde mahalle mezarlığında aracın içerisinde kim veya kimler tarafından saldırıya uğradım. Çok şükür bir yara almadan atlatmış oldum. Benim şahsi hiç kimse ile sorunum bugüne kadar olmamış ve olmaz da. Ben; hak, hukuk, adaletli şekilde, kimseyi ayırt etmeden, kimsenin hakkını yemeden görev yapıyorum. Yıllardır halkın ve devletin malını şahıslardan alıp halkın huzuruna açtığım için mi yoksa doğru tek, yanlış tek diyerek yol aldığımız için mi yoksa görev aldığımız günden bugüne yazı, kışı halkın hizmetine koşabilmek için verdiğim mücadele için mi bilmiyorum. Ama birileri bir şekilde ders mi yoksa son uyarı mı veriyor bilmem. Ama sıkıntı büyük anlaşılan sorun yok. Elinizden gelenin fazlasını bekliyorum. Vesselam” ifadelerine yer verdi.

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