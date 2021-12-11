  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Muhtardan müthiş proje: köye dönene inek desteği!
Ekonomi

Muhtardan müthiş proje: köye dönene inek desteği!

Artvin'de bir köy muhtarı göçün arttığı köylerinde hane sayısını arttırmak tarım ve hayvancılığı geliştirmek için köye dönüş projesi başlattı. Köyünü terk eden vatandaşlara köylerine geri dönmeleri koşuluyla büyükbaş hayvan desteğinde bulundu. Bu sayede köydeki göçü önleyip tarım ve hayvancılığı geliştirmeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 12:41:00 -
Muhtardan müthiş proje: köye dönene inek desteği!

Borçka ilçesi Küçükköy köyü muhtarı Ebubekir Kambur, köyden kente göçü önlemek için ilginç bir proje hazırladı. Bu sayede köydeki göçü önleyip tarım ve hayvancılığı geliştirmeyi planlıyor. Köy muhtarı Ebubekir Kambur, ‘Köyler Yaşasın Projesi’ kapsamında köydeki hane sayısının artmasını tarım ve hayvancılığın gelişmesini hedeflediklerini ifade ederek iş insanlarından aldığı destekler sayesinde, köylerine dönmek isteyenlere büyükbaş hayvan desteğinde bulunduklarını söyledi.

3 yıl hayvanı satmak yasak!

Muhtar Kambur, projede evi ve ahırı olan ve köy nüfusuna kayıtlı ihtiyaç sahiplerine öncelik vereceklerini belirterek “Büyüklerimiz, daha önce buralarda her evde hayvan besiciliğini yapardı ve evin geçimi sağlanırdı. Biz de köye dönüş projesi kapsamında göç eden köylümüzün hane sayısını artırmak için muhtarlığımızın bünyesinde böyle bir proje hazırladık. Proje son bulduğunda köydeki hane sayısını yükseleceğini, tarım ve hayvancılığı gelişeceğini umut ediyoruz” dedi.

Proje kapsamında 3 yıl hayvanı satmamak şartıyla ilk bağışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Kambur, “Projeye talep şimdiden fazla. Umarım köyümüz eski günlerine kavuşur” diye konuştu. (İHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkede skandal! Camiyi bakın ne için kullanmışlar
Dünya

O ülkede skandal! Camiyi bakın ne için kullanmışlar

Kanada'nın Batı Kanada bölgesinde yer alan Kanada kuvvetleri üssünde, savaş senaryoları için “sahte cami” inşa edildiği ortaya çıktı. ..
Cezaevinde beslenen bir terörist daha öldü!
Gündem

Cezaevinde beslenen bir terörist daha öldü!

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski yöneticisi Garibe Gezer, Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi’ndeki hücresinde ölü bulundu.
ABD'de endişelendiren sayı!
Dünya

ABD'de endişelendiren sayı!

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1420 artışla 794 bin 648'e yükseldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay