Muhtaçlık belgesi nedir ve başvuru şartları nelerdir?

Muhtaçlık belgesi halk arasında fakirlik belgesi olarak da bilinir. Muhtaçlık belgesi, devletin muhtaç durumda olan vatandaşlara yapmış olduğu maddi ve sosyal yardımlardan yararlanılması sağlar. Muhtaçlık belgesini almak isteyen vatandaşlar mahalle muhtarlığına gidip muhtarın verdiği belgeyi eksiksiz doldurarak başvuru yapabilmektedir. Doldurulan muhtaçlık belgesi, muhtar tarafından işleme konulur daha sonra yetkili memurlar tarafından kişinin yaşadığı evde incelemeler yapılır ve fakirlik belgesi başvurusu yapan kişinin gerçekten muhtaç durumda olup olmadığı kontrol edilir. Muhtaçlık belgesi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

Muhtaçlık belgesi başvuru şartları nelerdir?

1-18 yaşından büyük olmak

2- Ailesinin herhangi bir ferdinin sigortalı bir işte çalışmaması gerekir. Sigortası bağlanmış ve devam eden kişilere muhtaçlık belgesi verilmez.

3-Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı mal varlığı bulunmamalıdır. Gayrimenkulü veya adına kayıtlı taşıtı olanların başvurusu reddedilir.

4-Başvuru sahibinin muhtarlıkta doldurduğu fakirlik belgesi talep formunda doğru bilgiler beyan etmesi şarttır.

5-Başvuru sahibinin ikamet adresi, başvuru yapılan muhtarlık sınırları içinde olmalıdır.