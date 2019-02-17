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Muhtaç ailelere elektrik desteğinde geri sayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan muhtaç hanelere 80 liraya kadar elektrik tüketim desteğinin gelecek hafta başlatılması planlanıyor- Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak- Söz konusu destek, ortalama 2,5 milyon hanede 10 milyon kişiye sağlanacak

17 Şubat 2019 Pazar 11:01
Muhtaç ailelere elektrik desteğinde geri sayım

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL / MURAT TEMİZER - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan muhtaç hanelere elektrik tüketim desteğinin gelecek hafta başlatılması planlanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Ocak'ta duyurduğu düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerine verilecek 80 liraya kadar elektrik desteğinin haftaya uygulamaya girmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarınca geliştirilen model kapsamında, aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Ödemeler, 5 bine yakın PTT iş yerinden yapılabilecek.

- Destek tutarı 40 ila 80 lira aralığında olacak

Elektrik tüketim desteği hanedeki kişi sayısına göre belirlenecek. Hanede yaşayan kişi sayısı 2 veya daha az olanlara 75 kilovatsaat, 3 kişi olanlara 100 kilovatsaat, 4 kişi olanlara 125 kilovatsaat, 5 kişi ve daha fazla olanlara ise 150 kilovatsaat olmak üzere, her ay elektrik desteği verilecek.

Faturadan düşülecek elektrik tüketim desteği, 40 ila 80 lira aralığında olacak. Elektrik desteği, ortalama 2,5 milyon hanede 10 milyon kişiye sağlanacak.

Söz konusu destek tutarı, ay içinde kullanılmaması halinde bir sonraki aya devredilmeyecek.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:01
  1. Elektrik desteği
  2. ERDOĞAN
  3. PTT

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